Cande Molfese rompió el silencio y contó por qué renunciará a la plataforma de Nico Occhiato

El auge de esos nuevos contenidos, de esa vía de comunicación alternativa a los medios tradicionales, estimuló a Nico Occhiato a alcanzar un alto grado de éxito con su proyecto Luzu TV. Varias figuras lo acompañaron en esta apuesta, como el caso de Cande Molfese, que transitó por rumores de un conflicto en ciernes.

Las teorías de un deseo de la mediática de abandonar la plataforma del ex de Flor Vigna se alimentaron en las últimas semanas, sobre todo con la información que brindó Yanina Latorre. La angelita ofreció un panorama de lo que podría llevar a Molfese a renunciar.

A través de Instagram, Yanina recibió la pregunta de un seguidor sobre este caso que rezaba: "¿Qué se va a hacer Molfese que se va de LUZU? ¿Se peleó con Occhiato?". Así planteó la posibilidad de una tirantez entre la actriz y el conductor, aunque la panelista de LAM se focalizó en otro punto conflictivo: "Su propio streaming. No está conforme con lo que le pagan".

Entonces se direccionó la atención a cierto descontento de Molfese por la retribución económica. La ex de Ruggero Pasquarelli tomó cartas en el asunto y armó un video para narrar toda su verdad y dio a entender que la salida de Luzu se concretará en breve.

En las imágenes, Cande explicó: “Como hay muchas preguntas sobre esto, voy a responder una. Necesito tiempo. No en serio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad”. Así ya aclaró que es cierto que no continuará en la plataforma de Occhiato.

Luego, la morocha se explayó respecto a su futuro laboral: “Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué me voy a hacer, dónde me voy a hacerlo, porque me voy, todo lo que transité para tomar esta decisión”.

En tanto que en la continuidad de su descargo, Molfese anticipó que argumentará todo lo concerniente a un nuevo desafío laboral en el mismísimo programa que conduce Diego Leuco. “Fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida. Entonces como ya están diciendo cualquier batata, prefiero esperar el momento de poder contárselo yo, en el mejor espacio que pueda ser, que es Luzu básicamente”.