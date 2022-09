Cande Molfese mostró cómo cumplió el sueño de su vida

Lo visualizó mil noches, lo pensó en detalle en cada una de sus fases y tras un arduo trabajo logró materializar ese deseo. Cande Molfese compartió con el mundo su felicidad, esa alegría infinita por concretar el anhelo de abrir su propio bar y para eso armó un emotivo video.

La actual novia de Gastón Soffritti saltó a su cuenta de Instagram para comunicar la novedad impresionante, de una manera peculiar, con mucho sentimiento y abriendo su corazón para transmitir todas las emociones que la abordan en este presente.

Resulta que Cande cumplió con ese deseo de convertirse en dueña de un local gastronómico, para el que dispuso de la colaboración y la entrega de su familia, que la acompañó en esta aventura, que le dedicó horas de esfuerzo, de ideas y de acción.

En definitiva, Molfese subió un video en el que se ve al espacio edilicio en plena etapa de remodelación, con el polvo como protagonista y rápidamente la transformación a ese coqueto espacio del bar Borja, que se trata de una franquicia, que la artista llevó a la zona de Palermo.

La ex Violetta escribió en la publicación de su feed: “Acá cumpliendo un sueño. Borja Café ya está abierto y no lo puedo creer”. Dentro de un texto kilométrico que redactó con paciencia para no olvidarse de nada y de nadie, sobre todo de ninguna persona que la ayudó en este proceso.

En cuanto al origen de la idea, Cande sostuvo: “Fueron muchos años de soñar esto en mi cabeza y no puedo creer que por fin se materializó”. Para luego darle rienda suelta al rol de su madre:“Fue una obra larguísima, de mucho esfuerzo y trabajo, donde mi mamá fue la que consiguió este local zarpado en República de la India 2895, un local que había mucho por hacer y parecía que nunca se terminaba de armar. Pero, lo logramos”.

Otro de los párrafos se lo dedicó a su hermana Costanza: “Gracias a mi hermana, amiga y compañera de cada proyecto que emprendemos juntos, somos un team del bien. Te quiero. Gracias por bancarte toda la parte aburrida y difícil que a mí me cuesta tanto”.

Para culminar, Molfese invitó a todo el mundo a visitar este rincón en la ciudad de Buenos Aires: “Los espero y recibo en el Borja, el mejor café de especialidad donde la leche de almendras no es más cara y cada sabor está pensado. Van a amarlo como yo. Estoy segura. Ahí nos vemos”.