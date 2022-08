Las primeras imágenes de Gastón Soffritti y Cande Molfese, totalmente enamorados y a los besos

Gastón Soffritti y Cande Molfese hace rato que ya no se esconden, pero hasta el momento no habían aparecido imágenes juntos y muchos menos como se mostraron ahora: a los besos, totalmente enamorados.



La pareja de actores asistió el martes por la noche a una de las salas más de cine más reconocidas del barrio porteño de Palermo, en donde fueron fotografiados por el sitio Ciudad.



Gastón y Cande se mostraron más cómplices y enamorados que nunca en la premier de la película argentina “Un Crimen argentino”. Allí, no se preocuparon demasiado por evitar que se los vea a los besos, por lo que la relación quedó más formalizada.





Sobre su relación con el actor, Cande Molfese habló con Intrusos, luego de que trascendieran primero los rumores y luego las pequeñas pistas y confirmaciones que fueron dejando ellos en las redes sociales.



“Estamos conociéndonos y pasándola muy bien. No somos novios. Estamos juntos”, comentó la actriz Cande Molfese luego de conocerse la noticia. Ahora, ya no se oculta y se muestran muy unidos.



“Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio. Y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el universo me ponga lo que realmente es para mí’. Y apareció”, expresó la actriz.





“Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, aseguró Cande sobre el comienzo de su relación con Soffritti.



Por su parte, Gastón confirmó también el romance a su manera, con una respuesta a una consulta de un seguidor de Instagram. “¿Qué pasa con Cande?”, le preguntaron. “No sé, para mí que algo pasa ahí”, respondió el actor, con una foto romántica con la actriz.