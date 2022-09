La desagradable frase de Cande Molfese sobre Lali Espósito

Una fuerte polémica nació en los últimos días luego de que se viralizara un fragmento del programa Antes que Nadie, por Luzu TV, en el que Cande Molfese lanzó un despectivo comentario sobre Tini Stoessel.



Lo más curioso de la polémica es que Tini estaba llegando al estudio para brindar una entrevista en el programa que conduce Nicolás Occhiato, lo cual generó aún más sorpresa, ya que ni eso terminó siendo un filtro para que no dijera lo que dijo.





“No es para tanto. No es que está por venir a cantar Tini, no, tranquilos”, expresó Cande Molfese al aire en el programa. “Está por venir Lali”, dijo Diego Leuco, captando la ironía de la actriz y columnista.



“Yo igual estoy esperando que vuelva Tini a la Argentina, porque a mí me gustaría que venga a nuestro programa. Tinita, dale”, agregó al aire Cande Molfese, parándose en la vereda de enfrente de manera llamativa.



Sucede que es sabido que entre los fanáticos de Lali Espósito y los de Tini Stoessel existe una rivalidad y grieta histórica, por lo que los dichos de la actriz en el programa Nadie dice Nada no son para nada casuales. Luego de viralizarse el momento de los polémicos y despectivos comentarios, los fanáticos de Lali expresaron todo su enojo en las redes sociales, al punto de exigirle a la actriz que se disculpara públicamente.



Por otra parte, el jueves por la mañana Cande Molfese compartió una explicación del momento del video en su cuenta de Instagram. “Lo quiero aclarar porque están diciendo cualquier cosa, con lo cual, tómense el tiempo de verlo”, pidió la actriz.





“Acá le hago una seña a la productora por una idea que se me ocurrió hoy. Lo que se venía era jugar al Jenga y ellos flasheaban algo wow y por eso hice ese comentario sin reparar que venía Lali, porque jamás la compararía. ¿Se entendió?”, agregó.



“Mi comentario fue como: ‘Igual, chicos, quédense tranquilos, tampoco es que les voy a proponer el plan de la vida, vamos a jugar al jenga, no es que va a venir Tini a cantar. Podría haber dicho Dua Lipa, Jorge Drexler. No sé, se me vino eso a la cabeza”, aclaró Cande, o al menos eso intentó.