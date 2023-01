Yanina Latorre destrozó a Camila Homs y la acusó de una maniobra oscura para insultar a Tini Stoessel

La polémica entre Rodrigo de Paul, Tini Stoessel y Camila Homs sigue soltando hilos y ahora se sumó al entrevero Yanina Latorre, quien arremetió contra la joven, acusándola de atacar a la cantante pop desde las sombras.

La panelista de Los Ángeles a la Mañana no escatimó en la cantidad de veneno que puede lanzar cada vez que opina sobre un tema y destrozó a la modelo. Además dio detalles sobre el viaje que harán los hijos de Rodrigo de Paul hacia Madrid y aseguró que Homs tiene una cuenta secreta de Instagram para insultar a Tini.

Pese a estar disfrutando de unas vacaciones relajantes en Miami, la mediática se hizo tiempo para charlar con sus seguidores de Instagram a través de la herramienta que le permite a los fans hacer preguntas. En ese momento, aprovechó una de las interacciones para darle con todo a la joven modelo.

“¿Qué está pasando con Cami Homs y la ida a Madrid?”, le preguntaron y la panelista fue lapidaria: “Que ella quiere ir obvio, y su ex quiere que vaya su madre con los hijos. Como hacen todos los papás separados. Claudia Villafañe llevó siempre ella a su nieto a ver al Kun. Cami sigue sin querer apaciguar las cosas. Y usa dos monigotes para filtrar inventos”.

Según la angelita, una cuenta llamada @cami.homs.reina salió en defensa de la madre de Francesca y Bautista. En teoría, se trata de un perfil de fans, pero Latorre aseguró que se trata de la misma Camila, operando desde la oscuridad. “Recién una cuenta trucha que maneja Camila Homs me bardeó. Le contesté y borró las historias. Ya subo lo que borró! Avisenle a Camila Homs que si va a bardear que se banque la respuesta ¿O solo se hace la viva en pe… en Punta del Este?”, escribió.

Luego, dio a entender que el cruce no solo quedó en insultos: “¿De qué provocación hablas, Cami?¿Un tipo que se separó y se enamoró de otra? ¿Querés que suba tus amenazas? Las tengo todas. Dejá de insultar a la novia de tu ex”.

Tras ello, Latorre comentó en tono de burla: “Lloro. Camila borró la cuenta de fans jjajaa. La borró ¿entendes? Me da la razón. Si fueran fans reales no la borran me siguen bardeando a morir, ¿además que son fans de una ex?”.

Aunque parecía el final de la tensa discusión, la panelista acostumbra a gozar del conflicto y gusta de lanzar insultos sin límites. Por último, insistió en la idea de que Camila no es más que la ex de un jugador: “¿Quién carajo es Cami Homs, reina? ¿Hay algo más marginal que abrir cuentas truchas de fans? Además, ¿fans de qué? De una mina que se separó de un jugador de fútbol. Su fama se reduce a eso. Patético”.