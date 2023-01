La picante hipótesis de Marcela Tauro sobre la actitud de Wanda Nara

Es sabido que a Wanda Nara le encanta estar siempre en el centro de todas las miradas. Ahora, nuevamente todos están pendientes de ella tras haberse filtrado que la mediática le fue infiel a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé.

El periodista español Jordi Martin lo aseguró y también sacó a la luz uno de los los audios que Keita le mandó a Wanda. “Sabes, yo he sufrido mucho este periodo sin el poder saber más que nada, como tu estabas, cómo te iba, qué te pasaba y saber de ti un poco”, se lo escucha decir al deportista en la grabación.

"Esa preocupación de cómo podías estar y cómo te estaba yendo todas las cosas. Si veo gente que habla mal de ti o que inventan cosas, odio eso porque no me gusta y no es verdad porque no es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes", continúa.

Wanda Nara

Y agrega: "Nadie puede agradar a todo el mundo, igual como me pasa a mí, a ti, a todo el mundo, pero eres una mujer maravillosa de verdad, tienes un corazón increíble".

El tema dio mucho de qué hablar y una de las que no se quedó callada fue Marcela Tauro. La panelista de Intrusos brindó una picante hipótesis sobre la actitud de Nara. "El costo que va a tener es fuerte, ella hizo un click del año pasado a este, desde lo de la China a ahora. Para mí dijo hay que ser como la China y fue por todo", indicó la comunicadora.

Luego, sin pelos en la lengua, expresó: "Lo de L-Gante me lo tomé como revancha para Icardi, ahora ya es demasiado la revancha".