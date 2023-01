Wanda Nara reveló su secreto mejor guardado para enloquecer a los hombres

Sin lugar a dudas, Wanda Nara es una de las solteras más codiciadas. Luego de su escandalosa separación de Mauro Icardi, la empresaria se dispuso a disfrutar de su soltería, generando algunos idas y vueltas con algunas figuras mediáticas, como el supuesto romance con L-Gante.

Este fin de semana, Wanda fue la protagonista de nuevos rumores de romance con otra figura. En esta oportunidad, la empresaria fue vinculada con el jugador senegalés Keita Baldé.

Según el periodista español Jordi Martin, la botinera habría tenido un after con el futbolista, ex compañero de Icardi. "Aquí hay un titular: 'Wanda Nara y Keita son novios'", afirmó Jordi al aire en Intrusos (América TV). Además, los rumores indican que Wanda tendría previsto viajar a Roma para encontrarse con él.

Wanda Nara.

En este contexto, Wanda sorprendió a sus millones de seguidores al revelar cuál es su secreto para conquistar a los hombres. "Me da risa que digan: 'uy, estaba en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Y, obvio, no me van a ver como en Instagram. La realidad mía es esa: alpargatas y jogging. Y les voy a decir algo: si me pongo a pensar, me trajo mucho más éxito ese look, que quizás una foto de Instagram", expresó la botinera.

Por último, les envió un mensaje a las mujeres. "Menos es más y lo natural garpa mucho. A veces me dicen: 'decime un consejo'. Nada. Yo estoy todo el día así, normal. Y si tengo una primera cita, muchas veces, voy a así", concluyó.