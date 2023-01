Qué retoque estético se hizo Coti de Gran Hermano que lució con orgullo

Tras su paso por la casa de Gran Hermano, la correntina Coti Romero se empeña en no desaparecer del medio y constantemente logra ponerse a sí misma en el centro de las miradas, tanto por sus polémicos comentarios contra sus excompañeros como por su belleza única. Esta vez, la joven se mostró orgullosa de un nuevo retoque estético.

Es indudable que Constanza espera poder vivir de las redes sociales y, por ello, decidió reforzar su belleza con una drástica modificación en su aspecto, que le valió la felicitación y el aplauso de sus fanáticos. En redes sociales, mostró con orgullo sus nuevas carillas dentales, que dejan perfecta su sonrisa.

La correntina ignoró por completo los rumores sobre si se había sometido a un tratamiento con botox para mejorar los pómulos y, en cambio, publicitó en su Instagram el procedimiento odontológico que recibió por parte de un profesional de Palermo que normalmente atiende a las “misses argentinas”. El retoque logró dientes más blancos y parejos, con los cuales Coti espera deslumbrar al público.

Cabe destacar que el tratamiento cosmético al que se sometió la correntina consiste en adherir a la superficie del diente material de composite o cerámico para modificar la forma y el color del diente. La exhermanita se fotografió junto al odontólogo, a quien definió como “el genio de las carillas”. Incluso decidió estrenar el renovado look con un top y una pollera corta, que logró cosechar más de 450 mil likes en Instagram.

En tanto, el profesional subió en su propio perfil una comparación del antes y el después del procedimiento, en el cual confesó nuevas inseguridades de Constanza: “Pequeños cambios que alegran vidas. Nuestra paciente ya tenía una sonrisa hermosa pero a ella le generaba un poco de inseguridad unas manchas de hipoplasia que tenía en el esmalte”.

Luego, detalló algunos aspectos del tratamiento: “Decidimos hacer 3 sesiones de blanqueamiento una microabrasión sobre las manchas sin dañar sus dientes sanos y terminamos con 4 carillas para ganar un poco de longitud y restauraciones de caninos para unificar el tono de sus dientes". Además, el el dentista sorprendió con un adelanto sobre el camino estético y médico de la correntina: “Esta es la primera etapa de su tratamiento luego realizaremos ortodoncia invisible para corregir su mordida y poder realizar carillas en dientes posteriores”.

Hace varios días, se filtró la cifra que Constanza cobra por hacer publicidad en su perfil de Instagram, lo cual la puso en el ojo de la tormenta. Las críticas le llovieron debido a lo alto del tarifario, con montos de hasta $200.000. La joven no dudó en salir a defenderse y dijo: “Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”.

Además opinó que sus tarifas no son excesivas: “Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”. Decidió dar por zanjado el tema con la misma actitud altanera que la sacó de la casa de Gran Hermano: “Lamentablemente la que puede, puede”.