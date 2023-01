Por qué para Peter Lanzani ser novio de Lali Espósito y de Tini Stoessel fue un verdadero riesgo

Peter Lanzani se encuentra disfrutando de un excelente momento profesional, con una carrera que va en pleno ascenso. Ahora, por ejemplo, goza el éxito de “Argentina, 1985”, la película que cuenta la historia del Juicio a Las Juntas, que ya ganó un Globo de Oro y que va por el Oscar.



Sin embargo, alguna vez llegó a declarar que en ninguno de los eventos que reúne lo mejor del cine a nivel mundial sintió tanta adrenalina y tanto vértigo como haber sido pareja de Lali Espósito y Tini Stoessel.



Alguna vez, la periodista Evelyn Von Brocke le hizo una de las mejores preguntas a Peter Lanzani. “¿Qué te dio más adrenalina: ir a la alfombra roja del Festival de Cannes o salir con Lali y Tini?”, consultó.

Peter Lanzani, en el Festival de Cannes.



“Salir con Lali y Tini”, respondió Peter. “No por nada en particular, sino porque fueron dos personas que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy agradecido”, agregó el actor.



Si bien desde hace algunos años Peter Lanzani se convirtió en uno de los mejores actores jóvenes de la Argentina y con una carrera más que prometedora, que aún parece tener lejos su techo, en sus primeros años era considerado un galán de las telenovelas de Cris Morena.



Justamente, en una de esas ficciones Peter conoció a Lali Espósito. Fue en Chiquititas. Sin embargo, su relación amorosa comenzó cuando ambos coincidieron en Casi Ángeles, la tira que los catapultó a la fama. Luego, unos años después de terminar su historia con Lali, el actor se puso de novio con Tini Stoessel, con quien estuvo en pareja durante dos años.

Peter Lanzani y Lali Espósito.



“Mis relaciones amorosas me hicieron una mejor persona. Les tengo muchísimo cariño. Fueron mis momentos de mayor vértigo”, comentó hace unos años en Cortá Por Lozano Peter Lanzani, quien siempre habla muy bien de sus ex novias.



“Cannes son cinco minutos. Te sacás dos o tres fotos. Es todo un delirio. Y te metés a ver la película. Al otro día volvés, te ponés la joggineta y sos el mismo de siempre”, explicó Peter sobre su respuesta ante la incisiva pregunta de Evelyn.