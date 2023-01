Quiénes fueron todas las novias famosas de Peter Lanzani

Hasta el momento, Peter Lanzani ha tenido solamente 2 novias famosas: Lali Espósito y Tini Stoessel. El actor es conocido por llevar un perfil bajo en lo que a su vida personal se refiere y por esto no se sabe si ha estado con otras mujeres del medio. Los últimos rumores que circularon sobre su situación sentimental lo ubican en una relación con una chica de nombre Clara.

Lali Espósito y Tini Stoessel: el recuerdo de los dos romances mediáticos de Peter Lanzani

El primer romance mediático que tuvo Peter Lanzani fue con Lali Espósito, cuando ambos eran jóvenes adolescentes. Se conocieron trabajando para Cris Morena en Chiquititas y luego vivieron el enorme éxito que significó Casi Ángeles. La ruptura de la relación se dio en 2009 y desde entonces varias han sido las ocasiones en las que se cruzaron, tanto en redes sociales como en distintos medios. Peter y Lali siempre se dedicaron palabras de elogio y de cariño y demostraron que entre ellos quedó una hermosa amistad.

Peter Lanzani y el Globo de Oro que ganó Argentina, 1985. Foto: Instagram @lanzanipeter

Con Tini Stoessel, Lanzani estuvo por casi 2 años, desde fines de 2013 a mediados de 2015. Si bien no protagonizaron tantos momentos juntos tras la ruptura, todo parece indicar que la relación entre ambos también sería buena. “Fueron dos personas que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy muy agradecido de todas las vivencias que he pasado”, dijo el artista de 32 años en una visita que hizo a Cortá por Lozano. Para finalizar, el actor de Argentina, 1985 confesó acerca de sus exnovias que les guarda “muchísimo cariño”.

Peter Lanzani: sus palabras acerca del amor y los rumores de noviazgo

En diálogo con Carina Zampini en Morfi, todos a la mesa, Lanzani dijo hace algunos años: “el amor llega, no se busca”, a lo que remató entre risas con un “así que estamos esperándolo, todavía”. “Es algo que sucede y que ya sucederá”, confesó en otra oportunidad, en la que también declaró que se encontraba muy centrado y dedicado en su trabajo y en su carrera profesional.

Lo cierto es que desde hace ya unos 8 años, desde que se separó de la actual novia de Rodrigo De Paul, a Peter Lanzani no se le conoce ninguna relación pública ni ningún noviazgo con una celebridad. A pesar de esto, desde comienzos del año pasado circulan rumores de que se encontraría en pareja con una chica que no pertenece al medio. Lo que se dice es que su nombre es María Clara, que tiene 30 años, que vive en La Plata y que trabaja como psicóloga.