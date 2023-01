La confesión de Pampita sobre un problema en los dedos de sus pies: “Se me cayeron las…”

Pampita se tomó un momento en medio de sus relajantes vacaciones en Brasil y soltó una inesperada confesión sobre un aspecto de su físico, tras el cuestionamiento de uno de sus seguidores. Sucede que un hombre lanzó un desagradable comentario sobre los pies de la famosa, que no pasó desapercibido.

“Hermosa Carolina”, festejó el hombre en una publicación donde se ve a la conductora en la playa, pero inmediatamente le tiró una suerte de reclamo: “Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan”. La desafortunada frase empezó con la polémica, con varias personas furiosas defendiendo a Pampita.

Lo curioso fue la respuesta de la modelo, que decidió aprovechar el momento para revelar el motivo por el cuál no puede pintarse las uñas de los pies. Sin molestarse por el malicioso comentario, con respeto y altura, Carolina Ardohain explicó: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján”. Además indicó que a veces intenta disimular la situación, pero no siempre funciona: “Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.

La elegante respuesta de Pampita fue suficiente para que los fanáticos mostraran aún más desagrado por el comentario del hombre: “No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario. Pampi no descansa hoy. Yo indignada”, escribió una seguidora.

Otra escribió: “Vi el video varias veces y no llego a ver el tema de las uñas sin pintar. La verdad, que envidia la vista de este señor que por cierto parece mayor”. En la misma línea, los seguidores continuaron con los reclamos: “No puedo creer el comentario”; “¿Cómo hizo para verle las uñas ese señor? Innecesario”; “A la gente sin vida le gusta romper las pelotas”.

Cabe destacar que la peregrinación a Luján es un gran desafío para cientos de fieles en Argentina, quienes se acercan para adorar a la Virgen, pedir y agradecer. Las largas horas de caminata son un sacrificio en la perspectiva de los creyentes, quienes no dudan en realizar el trayecto pese al dolor y al cansancio.

Pampita es una de estas personas y, en octubre del año pasado, se sumó a la peregrinación junto a su marido Roberto García Moritán, sus hijos, su hermano y algunos amigos. Tras el emotivo momento, la modelo agradeció a todas las personas que fueron parte: “Todo esto fue posible gracias a cada uno de ustedes. La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia y la generosidad estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana”.

En ese momento, Ardohain compartió además una serie de fotografías en la basílica y escribió: “Que todas nuestras oraciones sean escuchadas. ¡Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! ¡Gracias hermosa Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! ¡Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! ¡Protégenos bajo tu manto, cuidanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”