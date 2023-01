Pampita eligió las bikinis más juveniles para sus vacaciones en Brasil

En Argentina, enero es un mes "muerto" como popularmente se le dice. Esto quiere decir que las personas suelen tomarse vacaciones o se las agendan para este mes, por ende, nos podemos encontrar con menos cantidad de gente por la calle al igual que menos cantidad de tiendas abiertas o cambio de horarios por las altas temperaturas.

También están quienes cumplen en enero. Generalmente, son festejos más íntimos ya que amigos o familia suelen estar de vacaciones. Pampita cumplió el 16 de enero y ella no dejó pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños en vacaciones. Esta vez no fueron los demás los que no se encontraban para la celebración, sino ella misma.

La modelo decidió partir a Brasil con su esposo, Roberto García Moritán, y sus cuatro hijos, para descansar un poco de la rutina y preparar el festejo playero en torno a su cumpleaños. Luego de su fiesta exclusiva en el hotel donde estaban alojados, la conductora subió varias fotos en modo relax frente al mar y llevando bikini.

Pampita pasa sus vacaciones en Brasil y muestra sus favorecedoras bikinis. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Disfrutando del sol y la arena, Pampita aprovechó para enseñar sus bikinis elegidas para sus vacaciones de verano. Una de ellas fue un bañador clásico, en color fucsia, de sostén triángulo y bombacha baja con tirantes anudados. Esta bikini contaba con mini cuentas de colores en las finas cintas de su corpiño y bragas, que lograron añadir más originalidad al look. Infaltables las gafas de sol y un sombrero estilo cowboy.

Sensual, moderna o romántica, la modelo optó por diferentes bikinis para su estadía. Foto: Instagram @pampita_amor.

Como buena fashionista, Pampita volvió a optar por el rosado tendencia en otra bikini. Esta vez, la influencer apareció con un traje de baño con sostén de doble tirante central y dos detrás de su cuello, junto con una bombacha muy similar a la de su anterior bikini. También, se dejó llevar por el estampado floral que convirtió sus dos piezas en una acertada apuesta de tono romántico. Su sombrero favorito no podía faltar al igual que sus gafas de sol con marco marrón claro.

Mezclando estampados, esta bikini que llevó Pampita es una de las más originales de la temporada. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Y de un print más relajado, pasamos a un estampado más canchero y original. Pampita eligió una bikini en animal print con colores blanco y marrón, fusionado con estampado a rayas en tonos vibrantes. No sabemos cómo, pero la mezcla funcionó en la conductora y en su bañador de tirantes rectos, escote en V y micro bombacha. Súper sensual, la modelo sonrió ante la cámara mientras se duchaba en la playa. ¡Queremos esa bikini!

Con 45 años recién cumplidos, Pampita sigue sorprendiendo con sus opciones elegantes, casuales, fitness y veraniegas. Desde ahora, estas tres bikinis serán el must-have de la temporada.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!