Qué fue de la vida de Natalia Melcon, la actriz de Chiquititas que se involucró en la Justicia

Natalia Melcon era apenas una niña cuando empezó a trabajar. Y ese trabajo precisamente era con el que había soñado tanto durante sus cortos años de vida hasta ese momento: formar parte de Chiquititas, el gran éxito de Cris Morena.



Es que Natalia, cuando volvía del colegio, lo primero que hacía era prender la tele y ver Chiquititas. A los 7 años soñaba con tener una oportunidad. La tuvo, la disfrutó, tuvo su momento de fama, pero hoy tiene una vida completamente diferente, alejada de las cámaras.



“Empecé trabajando como modelo para una revista de cosméticos, pero lo que más quería era estar en Chiquititas. Cuando hice la primera prueba no quedé porque era muy chica y no bailaba nada. Sin embargo, a los siete se me cumplió el deseo”, comentó en diálogo con TN Show.

Natalia Melcon, en Chiquititas.



“Empecé de muy chiquita y, si bien me encantaba y me encanta, sentía que ya no estaba dando el ciento por ciento, y lo noté el último año, cuando hice Rincón de Luz. Fue una decisión que tomé en ese momento y de la que no me arrepiento porque necesitaba parar”, agregó Natalia Melcon.



“Mis papás nunca me obligaron. Lo disfrutaban un montón y estaban muy pendientes de cómo me sentía yo con todo eso. Empecé a trabajar desde muy chica y necesitaba hacer un paráte, como estar sin hacer nada y manejar mis propios tiempos”, explicó la ex actriz.



Actualmente, a los 31 años, Natalia Melcon trabaja en el Poder Judicial en el Ministerio Público Fiscal, algo completamente alejado de lo que deseaba cuando era chica y que logró cumplir, como llegar a Chiquititas. Hoy, sin embargo, le deja una puerta abierta para volver a la televisión.

Natalia Melcon, ex Chiquititas.



“En la tele solo garpan los conflictos y el chusmerío. Y a mí no me entretiene. Me preocupa de los medios que es un reflejo de la sociedad actual. Donde los excesos, la falta de respeto y la violencia están muy presentes”, opinó.



Y añadió: "Estaría bueno que haya algún programa de chicos que les inculque valores y los eduque sobre temas actuales, que tenga contenido relevante”, reflexionó Natalia Melcon sobre la actual televisión.