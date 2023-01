La revelación que hizo Delfina Burlando sobre el caso de Fernando Báez Sosa

El juicio que busca justicia para la muerte de Fernando Báez Sosa y que apunta a los ocho rugbiers que le quitaron la vida es sin dudas el caso que más ha conmovido a la sociedad durante los últimos años. Y más allá del proceso legal que se está viviendo por estas semanas, el golpe que significó para toda Argentina viene desde aquel trágico 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

El reconocido abogado Fernando Burlando se encuentra el frente de la causa, representando a la familia de la víctima junto a un grupo de colegas. Entre ellos aparece la figura de Delfina Burlando, la hija del famoso letrado.

Delfina también es abogada y es parte del equipo de trabajo de su padre. Si bien también es modelo y tuvo un paso por el mundo musical con dos bandas de cumbia pop, por estos días cobró protagonismo por ser una compañera inseparable de Graciela y Silvino, los padres de Fernando, durante el juicio en Dolores.

Este viernes, Delfina mantuvo contacto con el programa Invasores de la TV, conducido por Luis Ventura y Belén Ludueña. En dicha entrevista, la joven confesó que tiene muy buena relación con los padres de Fernando y que fue ella quien le pidió a su padre tomar el caso en un principio.

"Cuando ocurrió todo en el año 2020 yo se lo plantee a mi papá para ver como los podíamos ayudar y él me dijo que nos tomáramos un buque a Dolores y así pasó", comenzó explicando la joven profesional. Luego también manifestó que el pedido de disculpas de los rugbiers a días de dictaminarse la sentencia "fue guionado".

Delfina también destacó la fortaleza de los padres de Fernando: "Desde el día uno están presenciando las audiencias y entiendo que hay cosas que son inescuchables para un padre, y nosotros cumplimos el rol de acompañarlos durante el proceso y poder prestarles el hombro".

Delfina Burlando es un gran sostén para Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa.

De la misma forma, la abogada confesó que cree que la familia del joven encontrarán un poco de paz al conocerse el veredicto. "Yo creo que ellos se van a sentir más tranquilos, obviamente el dolor de la pérdida de un hijo nada lo cura nunca, pero sí creo que ellos merecen la justicia y espero que sea así".

Y agregó: "Contenerlos después de las cosas que se escuchaban en la tele era muy difícil, lo cierto es que al ser jornadas tan largas tratábamos de hablar mucho y de distender un poco. En la última audiencia nos fuimos almorzar y remarcaron que ellos necesitan distenderse". Delfina Burlando admitió quebrarse en llanto en más de una oportunidad durante el juicio.

Lo cierto es que Delfina resulta ser un sostén para Graciela y Silvino, sin embargo, la joven de 27 años confesó que escuchar los alegatos la quebró en varias oportunidades. "Intento ser fuerte pero no puedo, hay cosas que son muy tristes y otras palabras que son muy emocionantes, trato de no llorar, pero a vece e incontenible", destacó.