La foto y el detalle que confirmarían el encuentro entre Wanda Nara y Keita Baldé

Un periodista español dio recientemente una serie de datos sobre un presunto encuentro entre Wanda Nara y el futbolista español de origen senegalés Keita Baldé. Y ahora, el mismo cronista replicó una foto que compartió la empresaria que confirmaría la versión de romance.

Este viernes en Intrusos (América), Jordi Martin comentó sobre unas imágenes de Wanda Nara y Keita Baldé en una habitación en un hotel en Dubai. En dichas fotos, según el pariodista, la mediática lucía una camiseta roja Balenciaga.

Este sábado, justamente Wanda Nara subió una foto en la que posa con un esa camiseta, detalle por el que el especialista en espectáculos apuntó desde sus historias de Instagram: "El viernes en @intrusos describí una foto que yo había visto de Wanda Nara en la habitación del hotel de Dubái. Camiseta roja Balenciaga y dije: En unas horas @wanda_nara subirá la foto a sus redes. Así que gracias Wanda de corazón por confirmar la noticia y apoyar mi información de que @keitabaldeofficial y tú habéis estado juntos en Dubái".

El paparazzi había agregado además sobre el supuesto affaire entre Wanda Nara y Keita Baldé. "Simona (la esposa de Keita Baldé) ha recibido las fotos de Dubai. Yo he visto las fotos de Dubai. Vi a Wanda Nara con Keita en una habitación en Dubai. No estuvieron los papás de Keita, no estuvo la hermana de Keita, el viaje de Wanda lo pagó él".

A su vez, según Jordi Martin, él se comunicó con Wanda Nara y ella no negó el acercamiento con Ketia Baldé. "Después de una hora al teléfono anoche con Wanda Nara y una hora hoy, quiero aclarar una cosa: Wanda no quiere entrar en esto, ella no ha filtrado esto... Ni viene por el entorno de Icardi, ni viene por el entorno de Wanda, esto viene por el entorno de Simona. Te voy a dar un título: Wanda Nara y Keita son novios", aseguró el cronista.