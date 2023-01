Otra vez, Wanda Nara se ubicó en el centro de todas las miradas por un escándalo amoroso. Desde hace unos días, se rumorea que la mediática le fue infiel a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé. Ahora, luego de que el ex de Nara compartiera un chat afirmando que el deportista le escribió a su ex esposa, el periodista Jordi Martin brindó más información.

El comunicador español indicó que Simona, la esposa de Baldé, no quiere aceptar la infidelidad. “Más pruebas de las que tiene en su teléfono no puede recibir, yo vi las fotos de Dubái y a Wanda Nara en una habitación con Keita”, señaló.

"Wanda le dijo a Simona que la deje vivir su historia de amor con Keita porque ella ya no es su mujer”, agregó y reveló: "Icardi está desesperado para que Wanda vuelva pero que ella no quiere volver con él".

Además, sacó a la luz uno de los los audios que Keita le mandó a Wanda. “Sabes, yo he sufrido mucho este periodo sin el poder saber más que nada, como tu estabas, cómo te iba, qué te pasaba y saber de ti un poco”, dice.

"Esa preocupación de cómo podías estar y cómo te estaba yendo todas las cosas. Si veo gente que habla mal de ti o que inventan cosas, odio eso porque no me gusta y no es verdad porque no es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes", suma.

Sale a la luz el mensaje que Keita Baldé le envió a Wanda Nara

Por último, a Keita se lo escucha: "Pero nadie puede agradar a todo el mundo, igual como me pasa a mí, a ti, a todo el mundo, pero eres una mujer maravillosa de verdad, tienes un corazón increíble".