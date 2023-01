La llamativa reflexión de Marixa Balli frente al micrófono: "Nunca hay que..."

Marixa Balli se sintió ninguneada por Eliana Guercio luego de que la mediática le refregara su maternidad por el rostro. Es por esto que habló sobre lo difícil que es para ella este tema. En diálogo con La Once Diez, señaló: "La gente a veces se mete con temas que todavía estás tratando en terapia, no hay que ser mala gente, no sabes cómo es la vida, por eso cuando hablo de otra persona trato de ser cauta, a veces cuando hablan de uno con cosas que no saben, es feo".

Eliana Guercio?????

Y continuó: "A lo mejor duele un poco cuando traen el tema de los hijos, dicen yo soy madre como si fuese superior pero a una persona que no lo fue no está bueno ponérselo en la cara porque vos nos sabes por qué motivos yo no soy madre".

Luego contó las secuelas que le dejó el accidente que tuvo en el 2000. "Mi médico prefirió que no me hiciera inseminación y me quedó claro. Hacer un subrogado también es carísimo en el exterior, si no se da disfrutaremos de la vida, me puedo dar todos los gustos, tampoco reniego de las situaciones, todo es por algo", indicó Marixa.

Marixa Balli

"A veces hay mucha gente que tiene derecho a no hablar. Yo me la banco súper bien con todo lo que me pasó, el medio me maltrató mucho pero sigo adelante, siempre me van a ver con una sonrisa. Tengo en mi cabeza otros mambos, como para meterme con la Guercio y otras", manifestó Balli.

Acto seguido, hizo una llamativa reflexión frente al micrófono: "Todas las chicas quieren ser millonarias, todas quieren mostrar autos de lujo y está buenísimo, pero nunca hay que olvidarse de donde se viene, estamos en un país que justamente la gente no se destaca por ser millonaria, es un país que tiene todo pero lamentablemente la pobreza es loquísimo. Si sos tocada por la varita mágica, hay que ser agradecido. Lo que más me interesa es ser cerebral".