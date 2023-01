Mirtha Legrand reveló el destino que le dará a un regalo de la familia de Lionel Messi

Durante sus vacaciones en Mar del Plata, en una entrevista Mirtha Legrand contó que recibió un regalo de la familia de Lionel Messi, que piensa destinar a un evento solidario que tendrá el próximo lunes en el hotel Costa Galana.

“El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada. La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia. Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital”, comentó Mirtha Legrand en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Más allá del gesto de la madre de Lionel Messi, cuando a la diva le preguntaron sobre la versión que indica que Juana Viale y Agustín Goldenhorn estarían separados, la conductora se limitó a responder: “Ella está muy bien. Pero no hablo de ese tema. Nosotras no hablamos de ese tema por discreción”.

Más allá de que Legrand se encuentra de descanso en Mar del Plata, en las últimas noches ha asistido a espectáculos teatrales como Los 39 escalones, y musicales como el último show de la serie de conciertos que dio Abel Pintos en el teatro Tronador.

Según trascendió, Mirtha Legrand ya tiene confirmada su temporada televisiva para este año, aunque por el momento no se sabe la fecha de su debut. Seguramente la madre de Lionel Messi estará entre las candidatas de la producción de la diva para asistir como invitada en alguna emisión.