Así les salió a los chicos de Gran Hermano la coreografía de un icónico video de Daddy Yankee

Esta semana, los participantes de Gran Hermano (Telefe) tuvieron que enfrentar el desafío de imitar lo mejor posible la coreografía del emblemático videoclip de la canción Con alma, de Daddy Yankee. Si bien el resultado fue alentador, el conductor Santiago del Moro indicó que el dueño de la casa pidió que los concursantes bailaran por segunda vez para mejorar un detalle.

Marcos, uno de los grandes favoritos del público de Gran Hermano, tuvo que representar el papel de Daddy Yankee en la coreografía, y el nombre del joven se volvió tendencia asociado al del artista puertorriqueño.

En los días previos a este desafío, los jugadores ensayaron bajo las indicaciones de Julieta, la integrante de Gran Hermano con más habilidad para la danza.

Una de los consejos que dio Julieta minutos antes del desafío en cuestión fue: "No se pasen de energía. Escuchen la música y no se desesperen, no se apuren".

Con mucho entusiasmo, una vez que los participantes recrearon la coreografía del videoclip de Daddy Yankee, el conductor expresó con énfasis: "Fue espectacular. En la vida hay que ser humildes. No esperaba tanto, no lo puedo creer".

Acto seguido, Santiago del Moro leyó un comunicado de Gran Hermano: "La prueba está bien. Podría estar mejor si Marcos se hubiese puesto la cabeza (de Daddy Yankee) al final".

Sobre el cierre de la gala de este jueves de Gran Hermano, se dio a conocer que para aprobar la prueba los concursantes debían obtener un puntaje mínimo de 7. Finalmente, fueron calificados con un 8 y de esta manera contarán con el presupuesto total para la compra de la semana.