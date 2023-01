Qué es de la vida de Raúl Taibo, uno de los galanes de los 90

Fue uno de los referentes más populares entre los actores de televisión y el teatro en las décadas del 80 y el 90, uno de los galanes de las telenovelas de aquellas épocas. El actor Raúl Taibo supo protagonizar grandes éxitos en sus comienzos: Piel Naranja, en 1975; Andrea Celeste (1979) y Laura Mía (1981), las dos últimas junto con Andrea del Boca y Soledad Silveyra, respectivamente.



No obstante, el gran reconocimiento internacional en lo que respecta a telenovelas lo alcanzó en 1986, en Venganza de Mujer, junto a Luisa Kuliok. Aquella fue una producción que se vio en varios países de Latinoamérica y hasta en Italia. Fue el gran éxito que lo catapultó a la fama.



Sin embargo, hubo una producción que puso a Raúl Taibo en lo más alto en lo que fue su popularidad en aquella época: su papel de Lautaro Lamas en Una voz en el Teléfono, de Alberto Migré (1990 y 1991). Allí, interpretaba el papel de un viudo que se enamoraba de una joven detenida en un reformatorio (Ana Rigglos, personalizada por Carolina Papaleo, con quien se comunicaba por teléfono).

El prestigioso actor Raúl Taibo se consagró con “Una voz en el teléfono”.



Raúl Taibo se convirtió en padre por primera vez en 1987, junto a Pía Meritello, con el nacimiento de Antonella (actualmente vive en Nueva York). Con Anto, el actor comparte la pasión por el yoga. En 1993, Taibo se casó con Marcela Ortiz, después de 3 meses de noviazgo. La breve historia de amor terminó con una separación en medio de una disputa legal.



A los 62 años, el actor se convirtió en padre por segunda vez, con el nacimiento de Francesca, la hija que tuvo con quien hoy sigue siendo su mujer, Mercedes. “Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo. Antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra, una delicia de Dios. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí”, contó hace unos años.



En el año 2004, Raúl Taibo sufrió una pérdida irreparable y dolorosa: la muerte de su hermano menor, Marcelo, en un accidente ferroviario. Ese tristísimo episodio hizo que su madre, la actriz Beatriz Taibo, se retirara definitivamente de la vida pública. Falleció en el año 2019.

Raúl Taibo fue papá por segunda vez a los 62 años.



En el mismo año en el que falleció su madre, ocurrió otro hecho trascendental en la vida de Raúl Taibo: una mujer de 46 años, llamada Claudia Zucco, declaró en los medios que creía ser su hija y que quería hacerse un ADN. El actor de 69 años no recordó lo que contaba la mujer, pero aceptó hacerse los estudios.



“Fueron días en los que me sentí muy conmovido, muy conmocionado, muy tocado. Quería resolver esto de una manera privada y humana. Me sorprendió la noticia y me puse en el lugar de esta señora, que durante tantos años creyó que yo era su padre”, expresó Taibo en su momento.

Claudia, la mujer que creía ser hija de Raúl Taibo.

Luego de unos días de incertidumbre, el resultado dio negativo. “Me puse a disposición de esta mujer y sentía que era un horror lo que estaba viviendo. Se filtraron fotos de cuando hicimos los análisis, por lo que decidí dejar de comunicarme con ella. El ADN dio negativo y se confirmó. Fue un momento bastante incómodo hasta que nos enteramos. Ahora estoy muy aliviado”, comentó luego el actor.



Otros de los momentos clave de su vida fue cuando debió someterse a dos complejas operaciones del corazón, de las cuales la segunda derivó en una increíble historia. “Tuve una revelación mística la noche anterior porque yo no sabía si iba a vivir o no. Pedí una respuesta y apareció la imagen de mi Maestro. Primero me desperté y pensé que me había muerto, porque vi un bulto al lado mío que luego reconocí. Era mi mamá velando por mis sueños”, reveló Taibo. “En ese momento era Jesús. Se me apareció en la pared”, concluyó.