El miedo que vive Barbie Vélez a días de ser mamá

Cuando falta cada vez menos para la llegada de su bebé, que ya se confirmó que será varón y se llamará Salvador, Barbie Vélez comienza a experimentar una multiplicación de nervios que, por supuesto, compartió en las redes sociales.



La hija de Nazarena Vélez espera la llegada de su primer hijo con su pareja, Lucas Rodríguez. El embarazo está previsto para febrero, por lo que ya está transitando la recta final y, como hizo durante todo el proceso de gestación, contó sus sensaciones a sus seguidores de Instagram.



Barbie Vélez disfrutó de unas vacaciones en los últimos días junto a su pareja, y en una nueva interacción con sus seguidores de las redes sociales reveló una de sus preocupaciones y miedos en estas últimas semanas de embarazo.



La actriz contó en una historia de Instagram que tuvo que sacarse su anillo de casada porque tiene los dedos muy hinchados como consecuencia de las altas temperaturas de estos días y, claro, por los efectos del embarazo tan avanzado.



“Me saqué el anillo. Primero porque leí muchas historias de ustedes que me traumaron, debo confesar. Muchas personas que me dijeron que los bomberos les tuvieron que sacar los anillos. Otros que se los tuvieron que cortar. Otros que no sé qué y dije: ‘No, bueno, por las dudas me lo saco’”, contó Barbie Vélez.



“Y además ya me siento más hinchada la mano y los pies, sobre todo, hoy me levanté con los pies muy hinchados. Y las manos también, así que ya me los saqué definitivamente para no tener que estar sacándomelo y poniéndomelo. Me da pena, porque se nota la línea”

Barbie Vélez. Foto: Instagram.



Por otra parte, Nazarena Vélez habló de la llegada de su primer nieto y confesó que siente que está por llegar su “cuarto hijo”, además de contar cómo ve a Barbie en este momento tan especial y único.



“Está increíblemente bien. Ella está muy, pero muy feliz. Está hermosa. Lo está disfrutando. Lo está viviendo con mucho amor, así que a mí me hace muy feliz”, comentó Nazarena Vélez, tan ansiosa como su hija.