Gladys Florimonte descargó toda su furia en un móvil en vivo

Gran Hermano es sin lugar a dudas uno de los sucesos televisivos más importantes que dejó el 2022. Durante este año, el reality tendrá su definición y Telefe continúa capitalizando sus altas mediciones de rating. Además, las repercusiones en las redes sociales consiguen que el ciclo conducido por Santiago del Moro sea trending topic en cada gala de nominación y expulsión.

Pero claro está, no todo el mundo disfruta del formato. Muchas personas ni siquiera lo registran, mientras que otras se escandalizan con el éxito que ha conseguido.

Una de ellas es Gladys Florimonte, quien se encuentra en Carlos Paz trabajando en la temporada teatral. Durante un móvil con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, la actriz sacó a relucir toda su furia contra el reality.

"¡Me hincha las pelotas! Te digo la verdad, no sé qué mierda le ven. A Estefi (Berardi) y al otro boludo de Angelito De Brito, que rompe las pelotas siempre con Gran Hermano, ya le mandé varios audios", comenzó expresando eufórica.

"Yo no miro Gran Hermano, al único que conozco es a Alfa porque hablan todos de él. ¡Tanto quilombo porque uno va a c... con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos! Por eso estamos como estamos, por eso el país está como está", agregó.

"Hay que ser muy paj... para ver eso, y si tiene 20 puntos de rating es porque no le das otra cosa. Si a la gente le das una comedia y los productores se ponen en serio a hacerlo, o los gerentes, o ficción, sería otra cosa, entonces la gente va a verlo, pero no hay nada en la televisión", aseguró.