Cómo es la relación entre Nicki Nicole y Lali Espósito

Existen personas que, sin saberlo, marcan tu vida para siempre. Esto es lo que le sucedió a Nicki Nicole con Lali Espósito. Hoy tienen una bonita amistad y han compartido escenarios juntas, pero la admiración de la intérprete de “Marisola” hacia su colega nació mucho antes de que se conocieran.

Durante una reciente entrevista en el programa Perros de Calle, conducido por Andy Kusnetzoff, Nicki Nicole confesó que creció viendo y admirando a Lali Espósito, incluso recuerda que sentía que era parte de su familia cuando la veía todos los días en la telenovela Casi Ángeles, el éxito de Cris Morena que atrapó a los adolescentes a lo largo de cuatro temporadas. “A veces le digo 'boluda, siento que estamos en Casi Ángeles'”, confesó la artista.

Nicky Nicole y Lali juntas en La Voz. Foto: Telefé

Nicki Nicole admira profundamente a Lali Espósito

Aunque Nicki Nicole ya logró convertirse en una gran estrella del mundo de la música, su admiración por Lali Espósito no ha desaparecido. A pesar de que son amigas y tienen una buena relación, la ex de Trueno siente que no puede llegar a dimensionar la influencia que tuvo sobre ella. “Yo la conozco a ella, me cae súper bien y también tengo mucha admiración. Siento que aunque se lo diga nunca va a saber bien cuánto ella a mí me formó y cuántas veces me inspiré en ella, en looks de chiquita, y bailaba sus partes… es una locura”, confesó.

Ella siente que todo lo que compartió con ella fue una locura porque se da cuenta de que, al igual que Lali, no llega a darse a dimensionar el nivel de influencia que puede lograr en la vida de miles. Hoy la joven artista de 22 años se encuentra en una posición similar y siente que nunca va a “saber hasta qué punto fui parte de la gente”.

Nicki Nicole y Lali Espósito compartieron el escenario en La Voz Argentina 2021, donde interpretaron "Wapo Traketero" y "Boomerang". También sorprendieron a finales del año pasado cuando la protagonista de Casi Ángeles apareció en el videoclip de "Darling", una señal que muchos interpretaron como una posible colaboración a futuro entre las artistas, aunque ninguna salió a decir algo al respecto. Esperaremos que durante los próximos días Lali tome la palabra sobre lo que dijo su amiga respecto a su relación.