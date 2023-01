El padre de Mica Viciconte fulminó a Nicole Neumann por el conflicto con su hija mayor

Se armó. Estalló una polémica por unas simples fotos. En realidad, por un encadenamiento de posteos que datan de varias semanas en el perfil de Nicole Neumann. La ausencia repetida de Indiana Cubero en esas publicaciones activó las averiguaciones y así se desató la controversia.

La mayor de las herederas de Nikita y Fabián Cubero optó por tomar una decisión personal y meditada de abandonar la casa de su madre y mudarse con sus petates a la propiedad de Poroto y Mica Viciconte. Sí, la adolescente dejó a la modelo.

Dentro de los múltiples factores, o argumentos, que incidieron para esta determinación tan tajante de Indiana se manejaron diversas teorías. Una de las corrientes más fuertes refiere al cansancio de la niña de la persecución de Neumann sobre su alimentación.

Algunas voces aseguraron que Nikita se comportaba de manera muy estricta con la cantidad de calorías que ingieren sus hijas por día, así como les inculcó sin opciones que no debían comer carne, en consonancia con su filosofía de vegetarianismo.

En todo ese campo de polémicas apareció la palabra del padre de Mica. En una primera instancia, Hugo Viciconte deslizó que Indiana se encontraba en Mar del Plata con la familia Cubero, dado que tanto Fabián como Nicole mostraron sus vacaciones en ninguna estaba la adolescente.

Ahora, el progenitor de la ex Combate aportó más definiciones porque habló directamente a cámara con Socios del espectáculo, a quienes recibió en el jardín de su casa ubicada en la ciudad balnearia. Cuando le preguntaron por Nicole, Hugo tiró una declaración picante:” No sé ni quién es, no conozco su vida, sé que es modelo. No tengo ni idea que se va a casar”.

Sobre las hijas de Nikita, el señor Viciconte opinó: “Las nenas de Fabian son diferentes, cada una tiene su carácter, tienen una dulzura y son muy respetuosas”. Y al ser consultado en específico por Indiana sostuvo: “Con las tres me llevo bien. No tengo idea de la decisión de vivir con Fabian y Mica”.

Hasta que se metió en un aspecto muy sensible y habló de la alimentación de las niñas: “Las veces que han estado acá las chicas comen de todo. Fabián y Mica comen de todo”. Y cerró con un palo para Nicole: “Ser vegetariano no te hace mejor ni peor. Si quiero ser coherente con ser vegetariano tendría que andar en un auto a pedales”.