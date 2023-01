Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann, abrió un fuerte escándalo familiar: qué pasó

Un nuevo conflicto se desató en la relación ya tirante entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes, desde su separación y posterior inicio de sus nuevas relaciones, no terminan nunca de llevarse del todo bien.



Lo que sucede por estos días es que, si bien la modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este con su pareja, Manu Urcera, no está acompañada por sus tres hijas. Sólo están con ella Allegra y Sienna. La gran ausente es Indiana.



Según parece, la mayor de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann prefirió no irse de vacaciones con su madre y el piloto. Las chicas había estado en Mar del Plata con su padre, pero sólo dos de ellas se reencontraron con su madre.



La periodista Nancy Duré, en Intrusos, contó que Nicole Neumann viajó con sus hijas a Punta del Este, pero la foto completa no era posible, dado que Indiana había desistido de viajar a Uruguay con ellas. Eso mismo se puede observar en las redes sociales de la modelo, que sólo aparece con Allegra y Sienna en las postales.



“Al parecer, quiso quedarse unos días más con su hermanito, Luca Cubero”, contó la panelista del programa de América. “¿Será ese el motivo? ¿Por eso no fue a Punta del Este o pasó algo más? Llama la atención la ausencia de Indiana en las fotos de Nicole”, remarcó.



Nicole Neumann se encuentra en un excelente momento en su relación, luego de que su pareja, Manu Urcera, le propusiera matrimonio. En ese sentido, la satisfacción para la modelo no sería completa por este distanciamiento extraño con su hija mayor.

Nicole, con Allegra y Sienna. La gran ausente es Indiana. Foto: Instagram.



Por otra parte, Fabián Cubero, junto a Micaela Viciconte, también están pasando un excelente momento por el reciente nacimiento de Luca, el primer hijo de la pareja. Y, además, Indiana parece elegir pasar más tiempo con ellos que con su madre.



Una de las especulaciones de las que se habló en Intrusos, planteada más precisamente por Marcela Tauro, es que este distanciamiento entre Nicole e Indiana estaría vinculado a una mala relación entre la adolescente y Manu Urcera, la pareja de su madre. Y, por esta razón, preferiría pasar mucho más tiempo con su padre, Viciconte y su hermanito.