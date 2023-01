El padre de Mica Viciconte contó la verdad sobre el conflicto familiar con la hija de Nicole Neumann

Una vez más, el conflicto asoma en la vida de Nicole Neumann y se convierte en un foco de tensiones con Fabián Cubero y Mica Viciconte. Todo, desde que Indiana, su hija de 15 años, empezó a mostrarse cada vez más distante e hiciera expreso su deseo de irse a vivir con su papá.

La ausencia de la adolescente en las vacaciones de Nicole en Punta del Este fue el primer dato llamativo. Y la sorpresa fue mayor cuando la rubia viajó a Europa solo con Allegra y Sienna, mientras Indiana pasaba tiempo con su papá, Mica y su hermanito Luca, en Mar del Plata.

Sin embargo, en los últimos días, la ganadora de MasterChef Celebrity y Cubero partieron a Punta Cana con su pequeño hijo. Y a la par de que Nicole se pasea con las nenas por España, Hugo Viciconte, papá de Mica, fue consultado sobre dónde y con quién está Indiana en este momento tan particular para la familia.

Desde La Feliz, el notero del ciclo de El Trece contó que pudo comunicarse con Hugo, un aficionado a la pesca deportiva que, si bien suele manejarse con un alto perfil ante los medios, esta vez eligió mostrarse cauto y medido a la hora de responder sobre el tema.

La palabra de Hugo Viciconte

“Hugo es un tipazo, es un personaje y me dijo ‘me llamaron todo el mundo, pero el tema va muy en serio’. Esta vez sí va en serio. Me dijo ‘no quiero meter la pata, no quiero decir una palabra de más’. Pallares en mi lugar me entendería. Esto es la familia”, dijo Santiago Riva Roy.

“Me confirmó la situación de Indiana, que está hoy muy cerca de ellos”, agregó, y sumó un dato clave: “Le pregunté si estaba en Mar del Plata con él y con su esposa y me dijo que no”.

Indiana con sus hermanas y Luca. Instagram Mica Viciconte.

“Le pregunté con quién está, si estaba con la familia de Nicole en Buenos Aires y me dice ‘esa es la gran pregunta’. Me admitió que había un malestar en la familia, pero no se quiso explayar más”, cerró el notero sobre la comunicación que tuvo con Hugo, elocuente en sus omisiones.

“Tengo que tener mucho cuidado, tengo que ser muy inteligente”, fue la frase del papá de Mica que más llamó la atención en el estudio de Socios. “Es raro que elija no hablar, tiene perfil muy alto, mi interpretación es que alguien le dijo que no hable”, aseveró Mariana Brey, analizando los dichos de papá Viciconte. Nicole disfruta con sus hijas menores en España. Instagram Nicole Neumann.

Como sea, hoy por hoy Nicole disfruta de sus días en Valencia con sus dos hijas menores, y Cubero y la panelista de Ariel en su salsa hacen lo mismo en las playas caribeñas de República Dominicana, y la pregunta sobre el paradero de Indiana sigue latente.