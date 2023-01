La crisis que atraviesa Karina La Princesita que preocupa a sus seguidores

Karina La Princesita sigue generando preocupación entre sus seguidores. Hace algunas semanas atrás había compartido una foto donde se la podía ver muy triste acostada en una hamaca paraguaya. "Qué está pasando con este 2023?", se preguntaba la cantante.

Desde ese momento, la alarma se encendió y sus fanáticos comenzaron a preguntarse sobre los motivos de su tristeza. Pero fue sólo el primer aviso. En los últimos días dio más detalles respecto de su salud: "Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", expresó Karina en sus redes sociales. "Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto", finalizó.

Recordemos que la cantante transita varios inconvenientes en el ámbito personal y laboral. A la reciente separación de su novio, Nicolás Furman, se suman los juicios laborales que debió enfrentar de parte de sus ex músicos.

Ahora, la cantante continuó haciendo catarsis en las redes sociales. "Estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran. Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta".

Acto seguido, sumó compartió una imagen de dos personas abrazadas junto al siguiente texto: "Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió".