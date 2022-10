La inexplicable frase con la que Horacio Cabak se refirió a Karina La Princesita

El conductor Horacio Cabak sorprendió al realizar un repudiable y lapidario comentario en contra de Karina La Princesita, que no cayó para nada bien y que motivó la respuesta de la madre de la cantante.



Resulta sorprendente que en el año 2022 se siga opinando de cuerpos ajenos con total libertad. Eso fue lo que sucedió con Horacio Cabak, conductor de La Jaula de la Moda, por Ciudad Magazine.



Allí, el presentador televisivo se sumó a unas durísimas, despiadadas y repudiables críticas que iban dirigidas hacia Karina La Princesita. Indignada por esta situación, la madre de la cantante salió con los tapones de punta.





Todo surgió cuando una influencer llamada Dasha participó como invitada en el ciclo que conduce Cabak, en donde disparó contra Karina La Princesita. ¿El motivo? La manera de vestir de la cantante.



“Antes no estaba linda ni de cerca, ni de lejos, ahora por lo menos está linda”, dijo de manera despectiva Horacio Cabak, cuya frase fue festejada por todo el equipo completo con Mariano Caprarola y Fabián Medina Flores. La única que se mantuvo al margen fue Nequi Galotti.



No obstante, lo que más llamó la atención fue que el conductor y ex modelo no sólo se expresó de acuerdo a los comentarios de la invitada, sino que también se subió al tren de las críticas. Al enterarse de esto, la madre de Karina salió a responder.





“A Cabak lo consideraba un señor y lo vi que se reía, pero últimamente viene demostrando lo que es. Se fue al pasto”, comentó, totalmente indignada, la madre de Karina en diálogo con Intrusos.



“Es un programa que atrasa. Se puede juzgar desde la ropa, si no te gusta cómo se viste, está todo perfecto, pero de ahí a que era gorda, que era fea, grasa, que esto, que lo otro…”, cerró, profundamente dolida por los comentarios sobre su hija.