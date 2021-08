Tras intentar una comparación entre Afganistán y Argentina, fulminaron a Horacio Cabak en la red

Horacio Cabak publicó un polémico tuit en medio de la extrema tensión con Afganistán. El conductor intento hacer una comparación entre la economía de aquella región y Argentina, lo cual derivó en un fuerte repudio hacia su persona.

El regreso de los extremistas religiosos al poder 20 años después, sembró el miedo de las mujeres en Afganistán, que temen perder los derechos civiles y económicos conquistados en las dos últimas décadas. Tras la difusión de las imágenes de miles de ciudadanos intentando abandonar el país, Cabak generó controversia al establecer una comparación con la economía de aquellas latitudes.

“Afganistán Inflación acumulada 2021, 1.35%”, escribió el conductor junto a una captura sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Producto Interno Bruto (PIB) y otros datos sobre la economía afgana.

Afganistán Inflación acumulada 2021 1.35% pic.twitter.com/RHh1mH71FH — Horacio Cabak (@HoracioCabak) August 16, 2021

En un momento tan sensible como el que se está transitando, Horacio Cabak recibió un tendal de críticas en la red. “Andate a Afganistán si te parece un mejor país, Horacio. Argentina tendrá inflación, tendrá a los kirchneristas, será inviable, pero al menos no hay terroristas”, “Están bárbaros, quizás puedas elegirlo como uno de esos lugares a los que se van los argentinos porque no soportan más al país y hacen guita fácil vendiendo empanadas. Podrías probar, ahora el clima está bárbaro, y llevá a la familia”, fueron algunos de los comentarios en repudio por el tuit del conductor.