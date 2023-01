La feroz reacción de Juan de Gran Hermano contra Martina por tildarlo de mentiroso: “Se le va a caer la careta porque…”

Los exjugadores de Gran Hermano Juan Reverdito y Martina Stewart Usher protagonizaron un cruce luego un evento en Uruguay, al que habían sido invitados tras su pronta salida del reality show de Telefé. Poco queridos por el público y fácilmente olvidables, ambos personajes se dedican ahora a intentar permanecer en el medio. Debido a acusaciones de la joven, de índole monetaria, ahora el taxista salió a su cruce.

Sucede que, durante su estadía en el vecino país, Juan había contado en su Instagram que fue víctima de una estafa que lo dejó sin plata para volver a la Argentina. La desafortunada historia despertó la empatía entre los usuarios, quienes intentaron colaborar con su situación.

La exhermanita no se quedó callada y aseguró en el programa de Georgina Barbarossa que la estafa en realidad era un invento y aprovechó para revelar que el taxista no había llevado nada de dinero al viaje que compartieron. “Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien”, aclaró.

Luego se lanzó contra su excompañero de grupo, Los Monitos: “No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa”.

La bomba que lanzó Stewart no tardó en hacer eco en redes sociales, con cientos de mensajes debatiendo sobre el tema. Al enterarse, Juan cargó contra Martina a través de un video que publicó en su Instagram. “Más que nada este video lo voy a hacer muy cortito, porque tengo 50 millones de mensajes para ver qué pasó por el tema de esta piba que habló mierda de mí, ya voy a hablar bien del tema", indicó.

Filoso contra la joven, Juan adelantó que "se le va a caer la careta porque todo lo que dijo es mentira”. Luego agregó: “Igual estoy re tranquilo, estoy bien y hay que laburar gente, no hay que hablar mierda para tener dos minutos de cámara por alguien. Estaría bueno que te llamen de la tele si tenés algún proyecto, está bueno".

Reverdito aprovechó para aclarar sus objetivos al entrar al reality de Telefé: "Yo entré a Gran Hermano por un objetivo personal, no entré para hacer amigos, porque también escuché que en el afuera yo no me hablo con nadie y la verdad es que yo tengo mis amigos, yo tengo a mi familia. Fui por un objetivo claro y lo jugué mal, me equivoqué y perdí".

Según las declaraciones de Martina, el taxista incluso habría tenido actitudes de “estrella” a la hora de cumplir con el compromiso laboral. En tal sentido, la joven contó que durante el fin de semana tenían que hacer presencia en boliches y la organización designó una combi para ir desde Punta del Este hasta Montevideo. “Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo, no quiso ir”, criticó.