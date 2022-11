Juan de Gran Hermano reveló lo que más le avergüenza de su paso por la casa

Gran Hermano no deja de dar que hablar. Desde que se estrenó, hace un mes atrás, en los programas de televisión y en las redes sociales no se habla de otra cosa. Es en el mundo virtual donde se definen los resultado de cada nominación, así como los participantes favoritos del público y los más detestados, como el caso de Juan Reverdito.

El taxista de la casa se convirtió en el último eliminado, con el 88 por ciento de los votos, algo que dejó en evidencia lo poco que lo querían y la mala imagen que estaba dando con su estrategia de juego.

Invitando a LAM (América TV), el participante de Gran Hermano habló de todo, vivió un emotivo momento con su hijo que se encuentra en España, y se enfrentó a las angelitas que lo acusaron de querer vender una imagen de buena gente e inocente desde que quedó eliminado del reality.

Allí, Juan admitió que se encuentra mucho más tranquilo de lo que estaba en sus últimos días en la casa más famosa del país. Además, aseguró que le cuesta mucho verse en las imágenes de esos días: “Me da vergüenza verme porque no soy eso. No puedo mirarme porque me cuesta… Soy lo que se ve afuera, no soy eso”.

“No reconozco la amargura que tenía en la casa. A mí me encanta reírme, joder, soy divertido aunque no parecía en la casa”, sumó. Pero además aseguró que el principal motivo por el que se transformó en eso fue por la eliminación de Holder: “Se me vino el mundo abajo”.

“Adentro es una locura lo que se vive, es espectacular vivir la experiencia que viví. Pero las dos placas que me salvaron me hicieron pensar que iba por buen camino. No me imaginé que había un 88 por ciento que quería que me vaya, no se me pasó por la cabeza”, sumó Juan.

Ángel de Brito interrogó al participante de Gran Hermano tras sus palabras y le cuestionó: “¿Con toda la calle que te dio el taxi, cómo te manejaron estos pibitos dentro de la casa?”. “No es que me manejaron… El tema es que yo entre mal a jugar. Te juro por Dios que entré de la forma que hice los casting, de la forma que es mi vida, que es mi persona”, le respondió.

“Yo entro a la casa de Gran Hermano con un energía terrible, allá arriba. Cuando entro, el único que me recibe bien fue Holder. Yo apenas que lo vi no podía creer que estaba ahí ese pibe… Fue el único que me recibió espectacular, fuimos a la habitación, pegamos onda al toque”, agregó.