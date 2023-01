Miguel Ángel Cherutti habló de su hermano prófugo de Interpol: “No me…”

Si hay alguien que no está pasando un buen momento por estos días es Miguel Ángel Cherutti, ya que su nombre y apellido está muy instalado en los medios por el pedido de captura internacional que rige sobre su hermano, Daniel Oscar Cherutti, de 75 años de edad.



El juez federal Daniel Rafecas elevó el pedido de captura a raíz de una investigación en la que el hermano del humorista figura como acusado por delitos de lesa humanidad. Según la causa, habría formado parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última Dictadura Cívico Militar.



A Daniel Oscar Cherutti, en la causa, se lo asocia a tres centros clandestinos de detención. Por esta razón, Interpol activó una alerta roja para detenerlo. En este contexto, su hermano, Miguel Ángel Cherutti, decidió romper el silencio con un comunicado que publicó el periodista Daniel Ambrosino en su cuenta de Twitter.

Alerta de Interpol contra Daniel Oscar Cherutti, el hermano de Miguel Ángel Cherutti.



“A partir de los hechos que son de público conocimiento, con profunda consternación y, ante la demanda de periodistas y productores del medio en conocer mi sentir y opinión al respecto, he decidido redactar estas líneas”, comienza el comunicado.



“La noticia me sorprendió como a todos, ya que desconozco las actividades imputadas, por lo cual nada puedo decir, porque es un tema que no me pertenece ni me corresponde hacerlo”, continuó Cherutti en su carta.



“Lamento que, frente a la relevante importante y gravedad de los hechos en estudio, referidos a delitos de lesa humanidad, pareciera resultar de mayor interés para los medios destacar mi parentesco biológico que informar sobre la noticia en sí. En nada contribuye ese dato más que mansillar mi honor en confusas y tendenciosas informaciones”, reclamó Miguel Ángel Cherutti.

Comunicado de Miguel Ángel Cherutti.



“Siempre he mantenido un respetuoso y agradecido comportamiento frente a la prensa a quienes les pido entiendan mi situación y respeten mi decisión de no hablar sobre el tema”, pidió Cherutti en su comunicado difundido en Twitter.



“Asimismo, les pido encarecidamente se abstengan de utilizar mi imagen y nombre al referirse al caso, ya que dicha exposición inmerecida perjudica mi trayectoria y sentir, que no es más que de cualquier ciudadano, que cree en la Justicia y en su actuar tendiente de esclarecer las causas que investiga mediante un debido proceso. Por todo esto, estaré agradecido, con el cariño y respeto de siempre. Miguel Ángel Cherutti”, cerró el actor y humorista.