Nito Artaza se refirió al pedido de captura del hermano de Miguel Angel Cherutti

La noticia del pedido internacional de captura sobre Daniel Oscar Cherutti, hermano del reconocido actor Miguel Ángel Cherutti, sigue generando repercusiones. En las últimas horas se conoció que el hombre de 76 años, quien se desempeñaba como agente de la exSIDE en al menos dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, es intensamente buscado por Interpol

El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención en el marco de una causa que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, pero al no lograr dar con su paradero se ordenó su captura internacional. La Justicia sospecha que está viviendo en Italia.

Como era de esperarse, la información generó conmoción en el mundo del espectáculo. Por su parte, Miguel Ángel no se manifestó sobre el tema. Mientras tanto diversas figuras que trabajaron con el humorista se mostraron sorprendidos, asegurando desconocer la participación de Daniel en estos crímenes.

En este contexto, fue Nito Artaza, amigo y compañero de Cherutti, quien aseguró haberse enterado por los medios de la noticia. "Me sorprendió por supuesto, es un tema muy delicado", comentó el humorista.

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.

Además, destacó: "Me une una relación casi de hermano de Miguel, somos amigos, conocidos de la familia. Siempre hablamos, no se si esa noticia es fehaciente o no, será la Justicia argentina la que se encargue".

Finalmente, y respecto al hecho puntual, destacó: "Hay que investigarlo, no quiero hablar livianamente del tema. Argentina es líder en Derechos Humanos desde el ‘83 para acá".