Miguel Ángel Cherutti no pudo ocultar su angustia y se quebró en TV

Miguel Ángel Cherutti comenzó el 2021 realizando funciones en Mar del Plata con el espectáculo Son Formidables. Desde allí brindó un móvil a Implacables, el programa que se emite por la pantalla de El Nueve, y habló, entre otros temas, acerca de su primera temporada teatral separado de Fabiola Alonso, con quien estuvo en pareja por más de dos décadas.

“Fueron casi 24 años hermosos. Cada uno va a recordar lo que tuvimos. Cuando se rompe una relación, ya está. En este momento estamos totalmente distanciados”, indicó al aire. “Tuve dos mujeres, madres de mis hijos, excelentes. Es el momento de pensar en mis hijos. Bianca la rompió en el Cantando. Antonela trabaja conmigo”, agregó.

“Extraño horrores a Luján que tiene 22 años y se me fue muy chiquita…”, señaló.

Susana Roccasalvo, la conductora del ciclo, aprovechó para preguntarle sobre su hija que se casó a los 18 años y se fue a vivir a España. “Cuando se fue Luján, el día del Civil, yo me quebré. La miraba y pensaba que era una nena. Al poco tiempo se separaron. Muy jovencitos… Ahora está en pareja con un gallego que le lleva más años y está muy bien. Ahora sí que la veo segura y enamorada. Pero te soy sincero, me da mucha tristeza no poder verla”, expresó con la voz quebrada al borde del llanto.

“La extraño horrores. Quiero ir a visitarla. Hace tres años que no la veo. Es mucho. Estoy permanentemente con ella hablando. No es fácil. Estuvo mucho tiempo parada y perdió el trabajo. Estaba en una hostería y España cerró todo. Es nuestra benjamina. La nena mimada. Luján conmigo tenía algo especial… Pero está bien”, contó.

"Querría decirle te amo y armarnos un viaje por España con ella. Lo quiero llevar a Santino para que vea a la hermana y estar 30 días allá. Abrazarla y aconsejarla. Si su pareja me permite… dormir entre medio de los dos”, confesó.