Gran Hermano: por qué Alfa no soporta a Ariel

No es novedad que Alfa y Ariel no se llevan bien en Gran Hermano. De hecho, Walter Santiago le pidió al jugador que entró hace un mes que ni siquiera le dirija la palabra para decirle buen día. Pero, ¿cómo nació esta mala relación?

En una charla con Maxi, Alfa contó las razones de su enemistad. "Ahí está el otro hablándole a los vidrios... No lo soporto. El más farsante de todos los que estuvieron acá es este pibe", empezó diciendo y el cordobés acotó: "Es impresionante cómo lo tenés montado en un huevo".

"No, no me lo monté en un huevo. Él vio lo que pasó con Coti y apenas entró, quiso usar eso para sacarme de acá adentro. Yo no se lo perdono jamás. Cuando fui a hablarle, empezó a gritarme 'vos con la edad que tenés, con 60 años...'. A la cámara, ya está, para mi se terminó", explicó Walter Santiago.

Acto seguido, delante de las cámaras de Telefe, se refirió al episodio con Camila. "La agresión ya fue jodida porque yo no estaba metiéndole un dedo en la boca así. Le hacía el mismo gesto que le hacía a mi hija cuando era chica. Yo me mataba de risa y Ariel empezó con esa actitud. Aparte, lo dijo en el sum, 'una mujer vulnerable'. Una mujer vulnerable es una mujer borracha, drogada, fuera de sentido. Esa es la traducción de lo que él quiso decir".

Ariel de Gran Hermano

Y cerró: "Cuando llegamos a la habitación, le dije 'mirá, Ariel, te voy a decir algo. Yo estaba jugando con Camila'. Y me dijo 'No, no lo voy a aceptar. Mientras yo esté dentro de la casa, eso no. Sos un tipo de 60 años, no podés hacer eso'. Ahí le dije 'pará nene, no me hablés más'".