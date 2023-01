Camila Homs se separó de su nuevo novio en medio de su pelea legal con Rodrigo de Paul

Turbulenta, revoltosa y a máxima velocidad. La vida de Camila Homs marcha a un ritmo vertiginoso, con los constantes cambios de situación, que derivan de las modificaciones en su semblante. Principalmente por las batallas legales que afronta con su ex pareja, Rodrigo de Paul.

La ahora modelo, y mediática, transita por dificultades con el padre de sus dos hijos, sobre todo a raíz de las denuncias penales que emprendió el futbolista contra su ex por amenazas. Además, se le suma las exigencias en el pacto secreto económico que firmaron, como la obligación de trasladar a los niños una vez por mes a España.

En todo este contexto de altibajos, Camila sufrió un nuevo revés anímico, dado que aseguran que se terminó su relación amorosa con Charly Benvenuto, ese hombre que conoció caminando por su barrio de Puerto Madero y con el que compartió algunos meses.

La información sensible partió de la mano de Juan Etchegoyen, que en Mitre Live se lanzó a describir las averiguaciones del caso y sostuvo: “Quiero contarte de arranque nomás que hay una nueva separación en el mundo del espectáculo. Se trata de Camila Homs y Charly Benvenuto que han decidido separarse en buenos términos aunque todavía no saben si será definitivo”.

En cuanto a los motivos que tallaron en el seno de la pareja para ejecutar la determinación de separar sus caminos, de discontinuar ese vínculo afectivo, el periodista añadió: “Lo que me contaron es que no conectaban como siempre, estaban en tiempos distintos y decidieron distanciarse por el momento”.

Para agregar más detalles de todo el panorama completo, de las circunstancias que hicieron mella en el corazón de Homs y Charly, Etchegoyen narró: “ Las cosas no iban bien y había diferencias. Ustedes me habían vuelto loco a preguntas el fin de semana pasado cuando no se lo vio a Charly en el cumpleaños de Francesca, la hija en común de Camila con Rodrigo De Paul”.

A pesar de la corroboración de sus fuentes, de entablar puentes con personas de confianza de la ex de Rodrigo de Paul, el comunicador aclaró: “La separación la tengo confirmada, le escribí a Camila pero todavía no me contestó, desde la familia me dicen que es así como te lo estoy contando”.