El infartante traje de baño de Camila Homs que no deja nada a la imaginación

La exesposa de Rodrigo De Paul, Camila Homs, decidió aprovechar el buen clima y las hermosas playas de Punta del Este, Uruguay, para lucirse en la arena. No hay mejor forma que disfrutar el verano que pasar todo el día en la orilla con buen clima, y ella lo sabe.

La ahora influencer decidió compartir con sus seguidores de Instagram sus vacaciones en las famosas playas de Uruguay y eso incluye una pasarela online con sus mejores looks y trajes de baño.

Esta vez presumió su cuerpo, la gran vista y un body completo de estilo tejido y en tonalidad beige que no deja nada a la imaginación.

Camila Homs y su traje de baño completo en Punta del Este, Uruguay. Fuente: Instagram @camihoms

Camila Homs: siempre con las últimas tendencias de este verano 2023

Además de la actitud, Camila Homs siempre se ha caracterizado por sus looks tan increíbles y reveladores. Con mucho estilo y siempre marcando tendencia, a la influencer le encanta mostrar los diferentes atuendos de sus vacaciones.

Durante este verano la argentina aprovechó las vacaciones escolares de sus hijos y decidió pasar un tiempo con ellos en familia en las hermosas playas uruguayas. Su paso por Punta del Este nos ha dejado ver el gusto impecable que tiene para la moda y cómo combina diferentes outfits.

Ya sea en un traje de baño, en bikini o con un minishort negro, a la expareja de Rodrigo De Paul siempre le ha gustado lucir su espectacular cuerpo.

El blanco es un color que nunca pasa de moda y que a todas las personas le sienta bien, algo que la modelo sabe a la perfección. Por ello, esta temporada optó por dejarse ver con diferentes modelos de prendas para la playa en tonalidades básicas.

Con este bikini, la influencer se dejó fotografiar para presumir lo bien que la está pasando en la playa. Otro look más de Camila Homs para disfrutar del verano 2023. Fuente: Instagram @camihoms

Si bien ya estamos a mitad de enero, la diversión acompaña a Camila Homs en todo momento. No hay duda de que el año recién empieza y que la estrella ya nos ha dado una lluvia de ideas sobre los looks que estará mostrando durante este 2023.



