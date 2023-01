El desgarrador testimonio de Dani La Chepi sobre sus problemas

Suele sonreír, sobre todo suele generar risas. Dani La Chepi emergió de las profundidades de las redes sociales, a pesar de una carrera previa como cantante y actriz, para transformarse en un personaje querido y respetado con el humor como su herramienta principal.

Más allá de esa personalidad luminosa, de sus ocurrencias, la influencer también padece situaciones adversas, como cualquier hijo de vecino, y se animó a compartirlas con sus millones de seguidores, a modo de reflexión y también de exorcizar sus dolencias.

El 2022 se tornó en un año muy difícil para Dani, por la partida de este plano de su padre, por las dos internaciones en un hospital, por un problema renal y luego por un análisis exhaustivo de un quiste mamario. Y también transitó por la separación de su pareja Javier Cordone.

Todo este cúmulo de circunstancias la impulsó a escribir un texto hondo en su perfil. “Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo (mensajes de adolescentes que me siguen). (Otros: que asco de flaca). Este lomo sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver: Cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros”, arrancó la comediante.

En la continuidad de su posteo, La Chepi abordó las contras de las plataformas digitales: “Vemos casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, padres presentes o familias perfectas que parecen no tener problemas… Y vos del otro lado: ¡Que suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices?. No todo lo que ves es real. . Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenés problemas”,.

En cuanto a su experiencia personal, la blonda añadió: “Este año lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir. (Porque algunas involucran a personas que elijo preservar). Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, sólo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo ‘si continúa andá a verlo’”.

En ese plan de confesiones, de sincericidio respecto a sus problemas de salud, la influencer sostuvo: “En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo ‘no te toques, andá a que te lo haga un profesional’. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar 6 idiomas cuando me las toco”.

Y también, Daniela confesó otro contratiempo en el que se sumió: “Volví a fumar. No se dejen estar con tema salud. Recordarles que como dice Gabriel Cartana ‘La vida es una de cal y una de arena’. La terapia siempre ayuda a estar mejor”.