Dani La Chepi quebró en llanto frente a las cámaras de Telefe

Este sábado, Andy Kusnetzoff volvió a recibir a grandes invitados en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce en la pantalla de Telefe. Luciano Cáceres, Ricky Maravilla, Dani La Chepi, Luck Ra y Pía Slapka lo acompañaron en la velada y, como suele ocurrir, varios momentos emotivos se vivieron al aire.

Uno de ellos fue cuando Dani La Chepi habló de una de las etapas más duras de su vida. "Tengo un muy mal ejemplo para contarles pero es uno a tener en cuenta para no seguir en ese camino que son las adicciones y que yo al principio las tuve", señaló al aire.

Y continuó: "Entré en el alcohol a lo loco, fue antes de tener a Isa, ella fue mi salvación”. Quebrada en llanto, indicó: "Pude salir haciendo terapia, con psiquiatras y medicación, la pasé horrible. Me he llegado a pelar frente al espejo tipo Natalie Portman, flashando que era ella".

Dani La Chepi

Si hay algo por lo que se la caracteriza a la influencer es por no disimular nada de lo que le ocurre. Meses atrás, confirmó la noticia de su separación amorosa y ante las agresiones de algunos internautas, se enojó y se defendió. "Leí comentarios como ‘Pobre pibe, lo usó'. Si yo contara las razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes", manifestó.

Aclaró: "Yo conté que me separé porque en esta comunidad me preguntaban...un mensaje tras otro llegaba para saber si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha y por eso lo conté. Las razones, qué pasó, por qué y desde cuando me parece que son parte de la intimidad".