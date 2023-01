Romina se hartó de Alfa y lo enfrentó a los gritos en Gran Hermano: "Ya cansás"

Comulgaban, se respetaban e incluso se alineaban para tomar el control de la casa. Alfa y Romina configuraban un bloque granítico, con pensamientos similares y sobre todo con el deseo de manejar el eje neurálgico de Gran Hermano, la cocina.

Desde esa posición, los dos determinaban cuestiones y marcaban el pulso. Con algunas diferencias, dado que la ex diputada no se expresaba con términos tan hirientes como el más longevo del reality. No obstante, esa alianza se quebró definitivamente.

Todo explotó por los aires con la reacción furiosa de Romina, que se cansó, se hartó de Walter. El problema se activó durante la cena, cuando el más polémico de los participantes le increpó: “La comida te la guardás toda vos”. En referencia a unas golosinas que la de Moreno ocultó con la complicidad de otros compañeros.

La morocha no se amilanó y le bramó: “Me parece que te estás yendo a la mierda. Ubicate. Yo hablo como quiero. Y las personas que se comen la letra s o son pobres son mucho mejores personas que las que tienen plata”. Luego de una burla del sexagenario por su modo de hablar.

Walter redobló la apuesta y le exclamó: “¿Quién sos ahora? ¿Juan?”. Lejos de calmarse, Romina continuó y le espetó: “Ya cansás. Siempre discriminando”, replicó. Ante lo cual, Alfa replicó: “Vos sos la que come el chocolate delante de todos, ¿y te ponés así?”.

Todo esto ante el silencio sepulcral de los concursantes, y en medio de la comida. Así llegó el punto máximo de ebullición con Romina reclamando que no se dirija más a su persona: “Ahora te pido, como a él, (señala a Ariel). No me hables más. Ya te dije un día que te ubiques con cómo decís las cosas, porque a vos nadie te trata mal. Te vas a la bosta. Fijate cómo hablás vos de la gente. Fijate”.

El hombre que más controversias genera en Gran Hermano intentó justificarse y eso provocó otro ataque de ira de Romina: “Siempre me ataca a mí. Vos estás diciendo que me como la comida de todos a escondidas. Encima, mentiroso. No me hables más. No me interesa hablar más con vos. Me hacés un favor”.

Para terminar el episodio de alta tensión, la de Moreno expresó su descontento, que algunos interpretan como una estrategia para despegarse de Alfa y ganar puntos entre el público: “Cansa, trata a todo el mundo de gordo, ¿qué le pasa?. Sos un mentiroso. Te la pasás hablando mal de todos. Vos sos el hombre perfecto”.