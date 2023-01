La mejor amiga de Romina de Gran Hermano reveló si es millonaria o pobre

Explotó una teoría en Gran Hermano. En realidad, estalló una opinión muy filosa sobre Romina y provino de la boca filosa de Coti, una vez eliminada y en la comodidad de una gala en Telefe. La correntina apuntó contra la de Moreno y la acusó de mentir sobre su necesidad de ganar el premio para ayudar a sus hijas.

La rubia exclamó que la ex diputada no decía la verdad, que su búsqueda principal para ingresar al reality no se centró en una penuria económica y se sustentó en que averiguó que vive en un contexto de comodidades y hasta en un barrio privado.

Luego de esos dichos de Coti se maximizaron las investigaciones y sobre todo se modificó la visión de una porción importante de los televidentes sobre la ex la legisladora. Y ahora se sumó una disputa, un conflicto que se produjo al aire de Georgina a la Barbarossa.

En el ciclo de la mañana, se realizó un móvil con la mejor amiga de Romina, quien se trenzó en un intercambio de opiniones con la correntina. De hecho, esta persona de confianza de la morocha soltó una definición picante de Alexis: “Me gustaba cómo estaba solo ahí adentro, tenía que buscar, como fue con Maxi, su lugar. Me quedé con ganas de verlo jugar solo. Me gusta más solo que con Coti”.

En ese instante, surgió la correntina, quien estaba en el estudio para analizar la eliminación increíble del Conejo, y exclamó: “Me parecía la reina de la mentira. Yo entré a jugar. Ella, en cambio, dijo que estaba ahí (en Gran Hermano) por las hijas, porque quería darle una mejor vida, pero en realidad ella sí tenía mucha plata”,.

Eso le dio el puntapié a la amiga de Romina para relatar la verdad sobre el bienestar financiero de la participante del reality y soltó: “Si ella dice que Romi es millonaria seguro tiene fuentes oficiales para decirlo. Que el exmarido tenga plata o un mejor vivir es otra cosa, no significa que ella lo tenga”.

Y para ratificar el misterio sobre si es adinerada, esta mujer aseguró: “Yo hablo acá como amiga, otras cosas íntimas no las se, pero Romina no es millonaria. La vivienda donde ella ahora vive es alquilada”.