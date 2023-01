Gran Hermano: la exdiputada kirchnerista le hizo una traicionera broma a un compañero que casi terminal mal

Este martes, comenzó a circular fuertemente por las redes sociales un video en el que se la puede ver a Romina Uhrig, la exdiputada kirchnerista que participa en Gran Hermano (Telefe) empujando su compañero Walter "Alfa" Santiago a la pileta. El hombre que tiene más de 60 años, perdió el equilibrio como producto de la acción de su compañera y protagonizó una dura caída que pudo terminar mal.

En las imágenes, se puede ver como Alfa lleva en sus brazos a Camila hacia la pileta, con la intención de arrojarla al agua. En el camino, Romina se preocupa de quitarle a la joven recientemente ingresada a Gran Hermano su micrófono para que no se estropee. Entre risas, mientras el mayor de los integrantes del reality le advierte a la exdiputada kirchnerista que no lo empuje, cosa que ella finalmente hace entre risas.

Tras la pesada broma de Romina, Alfa se desplomó en el suelo sobre el borde de la pileta y acto seguido cayó al agua. Con gesto de preocupación, la concursante pidió disculpas, pero luego negó su acción y aseguró que el hombre "se resbaló". Al no reconocer su broma, los seguidores de Gran Hermano se despacharon con filosas críticas contra la ex diputada kirchnerista, quien insistíó en que no quiso tirar a su compañero.

"Se resbaló", se le escucha decir a Romina en diálogo con Camila. A lo que Alfa retruca con firmeza: "No, no me resbalé". Sin embargo, la ex funcionaria insistió: "Apenas te toqué, te resbalaste posta".

Tras el recurrente pedido de Romina para que Alfa salga del agua para ver en qué estado se encontraba, el hombre finalmente se dirigió a los sillones del jardín junto a los restantes integrantes de Gran Hermano. Mientras tanto, la ejecutora de la broma supervisó el momento y ofreció con énfasis llamar a un médico.