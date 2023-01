El kirchnerismo negó la existencia de una mesa de inteligencia "militar"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aseguró este lunes que es "una falacia absoluta" la presunción de que existe una mesa de inteligencia militar impulsada por el Gobierno para "pinchar" comunicaciones privadas, y negó todo tipo de contactos con el extitular del Ejército César Milani, con quien dijo que no habla desde el 2015 cuando él era ministro de Defensa.

"Es una falacia absoluta, no existe ningún tipo de mesa y a Milani no lo veo desde que renunció en 2015", manifestó el santafesino en declaraciones radiales, luego de que Juntos por el Cambio presentara un pedido de informes en el Congreso advirtiendo que dentro de la AFI se puso en funcionamiento una "mesa" encargada de interceptar comunicaciones telefónicas para acceder ilegalmente a conversaciones privadas.

La oposición sospecha que esa supuesta "mesa" de inteligencia militar podría ser la responsable de la filtración irregular de los chats que comprometen al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Al calor de esos diálogos, cuya verificación es materia de análisis para la Justicia, pesa sobre este funcionario del PRO la sospecha de que habría acercado irregularmente a empresarios para hacer negocios con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y también un supuesto contubernio con la Corte Suprema de Justicia para fallar a favor de la Ciudad en el conflicto por la coparticipación federal y la composición del Consejo de la Magistratura.

Por este hecho, el presidente Alberto Fernández anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Consultado al respecto, Rossi calificó de como "oportuna" la decisión del jefe de Estado, pese a que la iniciativa no cuenta con posibilidades reales de avanzar en el Congreso. "No sé si va a avanzar o no, eso depende de la composición de fuerza que existe", admitió.

El presidente Alberto Fernández pidió enjuiciar al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El pedido de informes a la comisión parlamentaria bicameral de control de los servicios de inteligencia fue presentado por los diputados Cristian Ritondo y Miguel Ángel Bazze, y los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo.

En el texto se nombra como integrantes de esa supuesta "mesa" paraestatal a un militar, el coronel Marcelo Granitto, y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, quienes desempeñaron importantes funciones en la inteligencia militar cuando Rossi era ministro de Defensa.

En el pedido de informes, la oposición consultó si dentro de la estructura de la AFI "se desempeña orgánica o inorgánicamente personal militar en actividad o en retiro" y si el general retirado Milani cumple funciones como colaborador o "inorgánico" de los servicios de inteligencia.

En simultáneo, reclamó que se informe si esa "mesa militar" es el nexo con las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y Claro para obtener información de clientes de esas compañías, y si la AFI detectó una "sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario".