La ola de memes y reacciones por la eliminación de Coti de Gran Hermano

Finalmente y tal como se esperaba según lo que sucedió en el transcurso de la última semana de 2022, Coti Romero fue eliminada por decisión del público de Gran Hermano, que la sacó de la casa más famosa de la televisión con el 67, 35 por ciento de los votos, dándole una chance más a Ariel Ansaldo de seguir en carrera.

Emocionada y muy triste al enterarse de que había quedado fuera del juego, Coti se fue de la casa hecha un mar de lágrimas pero con la frente bien alta. “Los voy a extrañar mucho”, fue una de las últimas cosas que dijo la rubia a los hermanitos, dejando a su novio Conejo destrozado por su partida y felices a Julieta, Daniela y Romina.

La salida de la participante correntina, que para muchos fue la jugadora más picante e interesante del grupo, generó de inmediato una catarata de reacciones y memes en Twitter, donde las opiniones estaban completamente divididas a partir de lo sucedido.

Es que, a la par de los que festejaron la eliminación de Constanza, infinidad de usuarios de la red del pajarito hicieron tendencia el hashtag “MurióGranHermano”, teniendo en cuenta el perfil de la participante que generó todo tipo de situaciones estratégicas en la casa, incluida la famosa traición a las chicas que la terminó de hundir.

La salida de Coti de GH

Muchos dicen que Coti se apuró, que no era momento aún de jugar de esa manera y que el público no le perdonó su juego del estilo de Cristian U o de Marianela Mirra, que jugó fuerte pero conquistando a la gente con su simpatía, cosa que la correntina no hizo.

Así las cosas, en la noche del 1 de enero, la blonda se despidió de la casa tras perder contra el nuevo participante en una placa que compartió con Camila, Daniela y Alfa, y dejó a su paso una ola de memes y reacciones de todo tipo.

Habrá que ver cómo se rearma el juego dentro de la casa, ahora sin una de sus competidoras más aguerridas y que generaba más tensión entre quienes siguen en carrera para ganar los 15 millones de pesos y la casa, el premio mayor para quien triunfe en la instancia final.

