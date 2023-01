Quién fue el último novio famoso de Naza di Serio antes de conquistar a un futbolista de la Selección

Como una bola de nieve que desciende por una ladera, el rumor creció a pasos agigantados y se transformó en indetenible. De una simple aseveración, sin pruebas, a un efecto resonante. Naza di Serio quedó envuelta en una teoría delicada, que refería a un romance con Nicolás González.

La famosa comunicadora de eltrece y TN viajó de vacaciones a Florencia, esa bella ciudad italiana, y supuestamente la divisaron muy cerca del futbolista de la Selección Argentina, que no formó parte de la lista del Mundial de Qatar pero sí estuvo en todo el ciclo de Lionel Scaloni.

En Intrusos soltaron el dato de un avistaje de Naza y Nicolás muy acaramelados, aunque el jugador transita por una relación comprometida hace mucho tiempo, de hecho su novia Paloma se comunicó con Guido Záffora para desmentir rotundamente.

En esa misma línea, y con el afán de aclarar las presunciones, la propia di Serio publicó un tuit contundente: “¡Hola, gente! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me crucé a nadie más. Los que me conocen saben cómo soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre”.

Claro que a partir de todo este ruido mediático se activaron las investigaciones, porque la comunicadora suele resguardar bajo siete llaves su aspecto amoroso. Así se hilvanó hasta su anterior romance con tintes públicos y se trata de Nicolás Occhiato.

Durante el 2022 se viralizó con fuerza la idea de una química furiosa entre ambos jóvenes, se habló hasta el hartazgo de situaciones compartidas e incluso se detallaron lugares y momentos, generalmente vinculados a boliches, en los que le daban rienda suelta a la atracción.

Allá por mediados el año pasado, la panelista Estefi Berardi, que conoce a Occhiato de su paso por Combate, no titubeó al contar al aire: “No sé si estarán súper enganchados o enamorados, pero se están viendo”. E incluso añadió: “Se están viendo, están chapando, van a comer a los mismos lugares por separado y después se van juntos. Lo hacen de manera muy habitual”.

Por eso el ex de Flor Vigna fue abordado en infinidad de ocasiones por cronistas del programas del espectáculo y siempre se mantuvo estoico para negar esas teorías. Aunque cuando el río suena…Asimismo, Naza dio indicios al confesar: “Tuve romances muy lindos y nunca se filtraron. No quise que me conozcan por salir con… Se sabe lo que uno quiere que se sepa, pero me gusta reservar mi vida privada”.