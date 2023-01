Qué le regaló Pampita a la hija de Barby Franco a días de su nacimiento

El 15 de diciembre, la vida de Barby Franco cambió por completo, ya que es anoche llegó al mundo Sarah, la hija que tiene con el abogado Fernando Burlando, con quien, por estos días, son pura felicidad.



Como suele suceder en estos casos, es común que tanto familiares como amigos de los padres de un bebé que acaba de llegar al mundo se hagan presentes llenos de ansiedad por conocer a la nueva integrante de la familia.



Así fue el caso de Pampita, quien apareció sin anuncio previo por la casa de Barby Franco y Fernando Burlando, cargando una enorme cantidad de regalos para agasajar a la pequeña Sarah.

Barby Franco y Fernando Burlando, con Sarah. Foto: Instagram.



¿Qué le regaló la conductora? Emocionada, feliz y entusiasmada por el nacimiento de la primera hija de su gran amiga, Pampita llegó sin avisar con ropa, almohadones y hasta un cochecito.



“Yo justo estaba durmiendo porque vino al día siguiente de la cesárea. Pero estaba Burlando y me dejó 88 huevitos, cochecito, 48 mil almohadones para amamantar y muchísimas cosas que usaba Ana”, detalló Barby Franco en una entrevista con Caras.



Por su parte, Fernando Burlando también se refirió a los obsequios de la conductora. “El tema del cochecito de armar y desarmar es un tema y ella, ¿sabés cuántas veces me armó y desarmó el que nos regaló? Con los ojos cerrados lo hacía”, contó.

“Me dijo: ‘Hasta que no lo hagas vos con los ojos cerrados, no paramos’. Fue aleccionadora. Caro es un amor y me sorprende lo que la quiere a Barby”, agregó Burlando, que se mostró muy agradecido con los gestos de Pampita desde el nacimiento de Sarah, pero también durante el embarazo.



Además, la modelo contó que el mejor regaló que recibió lo hizo su madre. “Fue lo más tierno que recibí. Un vestido que usé en mi bautismo, al mes de nacida, y mi mamá lo tenía guardado hace 32 años”, reveló, muy emocionada Barby Franco, con los sentimientos a flor de piel en estos días.