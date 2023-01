Qué publicó en redes sociales Erica Rivas en medio del éxito teatral de Casados con hijos

Y un día arrancó. Tras una gama de imponderables, como la irrupción de la pandemia, Casados con hijos cumplió con ese anhelo de presentarse en el teatro en este enero. Con un éxito rotundo, la historia de Telefe arrasa con la taquilla. En todo ese contexto, Érica Rivas jugó con su ironía.

La actriz protagonizó un debate profundo y un conflicto mayúsculo al bajarse del proyecto, aduciendo que no deseaba formar parte si no se realizaban cambios en su personaje, para aggiornarse a la actualidad, con rasgos más vinculados con otra mirada sobre la mujer.

En definitiva, Rivas no logró imponer sus anhelos en el guión para modificar el personaje de María Elena Fuseneco. A pesar de esta baja sensible, de un eslabón decisivo en la dinámica de la historia, la obra levantó el telón y estalló con un acompañamiento multitudinario.

En todo este contexto, Érica no se detuvo, al contrario afrontó una aventura personal, con la puesta en escena de una obra propia, que pergeñó con Martín Rechimuzzi, un cómico con el que armó mucho contenido durante la pandemia.

En definitiva, Rivas se encuentra en Mar del Plata para cumplimentar una serie de presentaciones de esta pieza durante enero. Desde la ciudad balnearia tiró un palito para Casados con hijos, una manera de ratificar lo que siente sobre su ausencia.

Todo sucedió en las redes, porque su compañero posteó un video de ella bailando en uno de los “trencitos de la alegría” y escribió: “El mal momento de Erica Rivas”. Una ironía sobre las noticias que circulan por la web, una forma de reírse.

La actriz respondió a esa storie y dejó en claro que también se mueve entre el fino sarcasmo y redactó: “Estás loco. La pasé excelente. ¿Se me ve mal?”. Toda una declaración indirecta, para subirse a esa ola de artículos que refieren a su visión de la obra de Guillermo Francella y Flor Peña.

Justamente sobre eso, érica exteriorizó una opinión fuerte en el Diario La Capital, de Mar del Plata, dado que sostuvo: “Uno siempre tiene que hacer concesiones, pero por lo menos para mí, llega un momento en la vida en el que muchas concesiones no puedo hacer. Ciertas cosas no puedo pensarlas de otra manera. A mí no me gusta hacer hacer cosas con las que no estoy de acuerdo”.