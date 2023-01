Revelan por qué Indiana Cubero quiere vivir con su papá y evita a Nicole Neumann

Un nuevo capítulo polémico y conflictivo se acaba de desatar en la vida ya tormentosa que mantienen Fabián Cubero y Nicole Neumann desde que se separaron, dado que una decisión de una de las tres hijas que tienen en común resultó sorpresiva.



Si bien en las redes sociales se puede observar que Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas en común de Fabián Cubero y Nicole Neumann están disfrutando de sus vacaciones junto a su madre y Manu Urcera, la mayor de las chicas prefiere vivir con su padre.



Hace pocos meses llegó al mundo Luca, el primer hijo de Cubero y Micaela Viciconte, y el primer hermanito varón para las tres niñas. Según información publicada por el sitio de la periodista Laura Ubfal, Indiana Cubero ya no quiere vivir con ella y prefiere mudarse con su padre, la influencer y su hermanito.

Indiana Cubero se muestra muy cómplice con Micaela Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero.



Las imágenes de las vacaciones familiares que encabezan Nicole Neumann y su pareja, el piloto Manu Urcera, pudieron haber despistado sobre las intenciones reales de Indiana, remarca la web de noticias del espectáculo de Laura Ubfal.



Es que en las fotos que Nicole comparte en estos días en su cuenta de Instagram se las puede ver muy felices a sus hijas disfrutando de hermosos días de playa en Punta del Este, Uruguay, el sitio elegido por los famosos argentinos para veranear en esta temporada.



Si bien no es nada anormal, poco común ni mucho menos de otro mundo que los hijos entrando en su adolescencia, como es el caso de Indiana, prefieran vivir con su padre, la exposición mediática de todos los involucrados lo convierte en tema de debate.

Nicole Neumann, Indiana, Allegra, Sienna y Manu Urcera. Foto: Instagram.



Sucede que no sólo no quedaron bien las cosas entre Fabián Cubero y Nicole Neuman, sino que la modelo y conductora tampoco se quiere demasiado con Micaela Viciconte, la actual pareja del ex futbolista. Es más, la influencer alguna vez hasta llegó a cuestionar algunos manejos de Nicole en cuanto al cuidado de sus hijas, algo que por supuesto no fue para nada bien recibido.



Que Cubero y Viciconte tengan una familia ya consolidada, con un hijo incluido, y que Nicole Neumann tenga planes de casamiento con Manu Urcera no parecen ser motivos suficientes para que de ambos lados pueda primar la tranquilidad y se mantengan al margen de las polémicas.