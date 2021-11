La dramática pelea de Nicole Neumann y Poroto Cubero por el futuro de su hija Indiana: qué se dijeron

Cuando parecía que el fuego se había apagado después de un divorcio eterno que terminó con la venta de la casa de Santa Bárbara, Nicole Neumann y Fabián Cubero encontraron por qué nueva razón pelearse. Y esta vez tuvo que ver con el futuro laboral de su hija Indiana: la nena de 13 años debutó como modelo en el Argentina Fashion Week, y eso no le gustó para nada al ex jugador de Vélez.

Hace unos meses, Nicole la puso a estudiar en la escuela de Anamá Ferreira y con ello aparecieron los primeros trabajos para la pasarela. Esta semana, al ver los nervios de la adolescente mientras la maquillaban y peinaban para la ocasión, Nicole le preguntó: “¿Estás contenta? Decí por favor que sí, decile a la gente que yo no te obligué". ¡Mitad broma! ¡Mitad en serio!

Del otro lado, con su esposa embarazada al lado, Mica Viciconte, Cubero no se tomó todo tan en broma: “Fue iniciativa de Indiana y, obviamente, decidí acompañarla. Me costó un poco porque no estoy tan abierto a que ella inicie tan pronto. Pero, bueno, vamos a acompañarla ya que era su deseo. Hace tiempo venimos hablándolo”.

Los días anteriores fueron de lo más violento para Nicole y Cubero, que Poroto le dijo todo el tiempo a su ex mujer que no era necesario esta movida. "Repito: para mí era muy pronto todavía. Tuvimos algunas diferencias porque yo soy más cauteloso. ¿Qué pasaría si se acerca a saludar? La saludamos, pero dudo que se acerque", afirmó ante Intrusos.

Y, claro, eso pasó: el saludo no existió. El drama regresó a las casas después del paso de la Lolita por la pasarela al no encontrarse con la foto familiar que todos querían ver. “Fue muy emocionante. Mucho nervios. Pero bueno, atravesó una gran barrera. Es chiquita, acaba de cumplir 13. Es muy muy tímida, así que fue toda una hazaña para ella", le dijo Nicole a la cámara de Paparazzi al día siguiente.

“Estoy muy orgullosa. Me explota el corazón que diga que quiere ser como la mamá. Se me cae la baba”, rememoró. “¿Se pudieron juntar con Fabián para hacer una foto familiar?”, le preguntaron. Y Nicole contó: “Yo me saqué fotos con mis hijas, mi suegra y una amiga, que fui con ellas. ¿Con Fabián? Nooo. Estábamos en lugares lejos. Cuando salí del backstage con mi hija no vi a nadie”.

Así también pasó en la comunión de Allegra en el mes de septiembre y, ahora, volvió a suceder en el debut de Indiana. ¡Nada avanza en esta familia! Poroto dijo lo suyo y explicó por qué no forzó el encuentro: “Ya nos quedamos pagando en la primera, así que no pasa nada”.

Sobre esa tarde, Cubero agregó: “Yo te voy a decir que no soy una persona que mienta, pero yo sé lo que pasó y punto. Había un montón de personas, no éramos los únicos. Por eso, nosotros nos quedamos con el respeto de su pareja (Juan Manuel Urcera) y de su familia, que sí nos saludaron, como corresponde”. ¿Fin?