Lío Pecoraro reveló qué pasará con su trabajo tras la llegada de Pía Shaw a Telefé

La incorporación de Pía Shaw a Telefé desató una polémica impensada en el programa de Georgina Barbarossa, ya que se rumoreó que el panelista Lío Pecoraro abandonaría el ciclo televisivo debido al ingreso de la exangelita. Tras ello, Lío reveló qué pasará con su trabajo a partir de ahora.

Fue Ángel de Brito, el conductor de LAM (Los Ángeles de la mañana), quien dió a conocer la salida de Pecoraro: "La pelota roja de Telefe me llamó esta mañana y me dijo que Pía ya había firmado su contrato para ser una de las nuevas panelistas de Georgina Barbarossa".



El conductor incluso hizo hincapié en que Nancy Pazos se encuentra disconforme con el anuncio: "A mí me cuentan que se va Lio y que Nancy está del orto con la llegada de Pía".

Tras la revelación dada por de Brito el sábado, Lío Pecoraro le respondió al conductor en diálogo con Primicias Ya, tirando abajo las suposiciones de las últimas horas sobre su supuesta salida: "No tengo ninguna noticia de eso y tengo un contrato recién firmado por todo 2023".

Con contundencia, el panelista también dejó claro su postura respecto a la incorporación: "Únicamente nos contaron que se suma Pía y me encanta que así sea. No me dijeron nada que no seguiría, esa es la verdad".

La periodista Pía Shaw se incorporará a Telefé a partir de febrero, tras abandonar el programa que conduce Ángel de Brito. Respecto a su salida, explicó que se debe a que había "cumplido un ciclo" y “está bueno probar cosas nuevas”.

La exangelita resaltó que no se había peleado con ninguna de sus compañeras de LAM. “Fueron años maravillosos, estuvo buenísimo”, destacó.

Las reacciones ante el pase de Shaw a Telefé no solo se despertaron entre el staff de A la Barbarossa. Entre broma y crítica, de Brito la nombró como “la Angelita abandónica, que decía que no tenía nada arreglado y que nadie le creyó”. Pese a ello, consideró: "Se suma al éxito de la mañana, la va a romper, me encanta Pía con Georgina. Bueno, ella ya conoce a medio mundo ahí".